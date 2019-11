Primul gameplay trailer pentru Age of Empires IV este aici

Age of Empires 2: The Conquerors a fost unul dintre primele jocuri pe care le-am jucat pe PC-ul personal primit in anul 2001. A venit preinstalat pe unitatea cumparata pe vremea aceea de la Eta-2u.

Considerat unul dintre cele mai bune jocuri de tip RTS ale tuturor timpurilor, seria a continuat cu un Age of Empires III si diverse expansion-uri pentru acesta, plus o versiune online, care desi au fost foarte reusite nu s-au impus la fel de bine ca AoE 2. Recent, chiar ieri de fapt a fost lansat Age of Empires 2 Definitive Edition, care a fost primit aproape la fel de bine ca originalul la lansare.

Age of Empires IV a fost anuntat initial cu un teaser la E3 in urma cu 2 ani, iar de atunci nimic. Incepusem sa imi fac griji ca anularea lui este dupa colt, dar situatia a primit un update astazi: jocul va vedea lumina zilei candva, lucru confirmat de un nou trailer. AoE IV este dezvoltat de Relic Entertainment, cei care s-au ocupat de excelentul Company of Heroes ( precum si de partea a doua) si de seria Warhammer 40k: Dawn of War. Pot spune ca jocul se afla pe maini bune, daca excludem Dawn of War III din toata imaginea.

Voi ce joc al copilariei ati vrea sa primeasca o continuare?