Calculator dedicat pentru streaming de la Acer

Luna aceasta am avut la test doua produse noi cu care nu m-am mai intalnit pana acum. Unul dintre ele este acest calculator de streaming de la Acer. Nu stiam ca exista pana nu mi-a ajuns la test si am incercat sa imi dau seama daca este de folos sau nu.

Acest PC dedicat streamingului face parte din seria Nitro si asa cum stiti, Acer este o companie care pune mult accent pe gaming si este mereu prezenta la competitiile de eSports. Cu acest mini PC cat o placa video au decis sa vina in ajutorul celor care sunt la inceput de drum.

Acest mini PC, caci asta este de fapt, nu este unul principal pe care sa te joci. Nici nu ai avea cum caci nu are o placa video dedicata si nici un procesor cu frecvente foarte mari. Insa el este gandit si optimizat sa faca altceva.

Atunci cand te joci si faci si streaming live pe Youtube sau Twitch, calculatorul tau este supus la un stres foarte mare. Daca nu ai o configuratie buna spre foarte buna este greu sa faci asa ceva la o calitate ridicata.

Multi streameri/gameri au un calculator secundar de pe care fac stream, configuratia lor fiind formata din unitatea principala de pe care se joaca si una secundara care proceseaza informatia folosind programe speciale pentru asa ceva.

Asa le-a venit celor de la Acer ideea cu acest mini PC. El este preconfigurat din fabrica cu aplicatii de streaming, este mult mai mic decat orice alt calculator de gaming si te ajuta sa produci. Bani!

Caci altfel nu merita sa faci o astfel de investitie. Cine este gamer sau streamer si doreste sa produca bani o sa investeasca si in echipament care sa-l ajute sa produca continut de buna calitate.

Masinaria celor de la Acer se adreseaza fix acestor persoane care vor sa produca, sa fie eficienti, sa economiseasca spatiu si bani si sa le fie mai usor sa lucreze.

Dar se adreseaza si celor care nu au o configuratie suficient de puternica incat sa se joace si sa faca stream simultan, de exemplu persoanele care au laptop si nu pot face upgrade atat de usor. Este ideal pentru asa ceva.

Eu nu sunt streamer si nici gamer nu ma mai consider, poate doar unul amator care se joaca League of Legends si Hill Climb pe telefon.

Acest PC de la Acer se numeste Nitro NS-600 si este format dintr-un hardware destul de modest la prima vedere, dar se gaseste in mai multe verisuni:

Intel Core i5 8250U la 1.6GHz

12GB RAM

250GB SSD

Sunt versiuni cu i7 si cu SSD mai mare, insa eu pe acesta l-am primit. Drept conectica ofera 2x USB pe partea din fata pentru eventuale periferice, 2x HDMI in si out pe spate, port LAN, Wi-Fi, 2x USB 3.0 si inca un HDMI out.

El poate fi folosit si pe post de calculator independent. Se poate monta pe spatele monitorului pe o montura VESA si chiar ca nu mai ocupa spatiu. De fapt imi aduce amintele de sistemele NUC.

Este foarte silentios chiar daca are un mic ventilator care uneori se trezeste. Este un sunet usor de acoperit. In rest arata ca o placa video de dimensiuni medii.

Repet, nu sunt streamer si nici gamer, insa mi s-a parut interesant acest PC si am vrut sa vi-l arat si voua. Din pacate nu se gaseste in Romania, dar daca vi-l doriti sigur il gasiti pe .com. Voi ce parere aveti?