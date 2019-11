ASUS MB16AP review: un monitor portabil pentru munca in deplasare

Prin natura ocupatiei mele, imi pot desfasura activitatea si din deplasare, fie ca e de acasa, de la tara sau din strainatate. In ultima vreme am avut in teste un monitor portabil de la ASUS pe care l-am luat cu mine de multe ori cand zilele de munca ma prindeau in afara biroului.

Acest monitor se numeste ASUS MB16AP (un alt nume greu de tinut minte, cum ne-am obisnuit deja), are o diagonala de 15.6 inch si rezolutie Full HD, totul pe un panou IPS.

Ce mi-a placut la monitor

Monitorul se conecteaza prin DisplayPort folosind un cablu USB-C, insa in pachet primesti si chiar si un adaptor USB-C -> USB (Type-A). Conexiunea poate fi facuta atat cu un PC (desktop sau laptop) cat si cu un smartphone. Eu l-am folosit preponderent cu un unul din cele doua laptopuri din dotare.

De asemenea, mi-a placut ca monitorul nu e greu deloc, are undeva la 850 de grade, are doar 8 mm grosime si datorita husei pliabile poate fi asezat in diferite moduri, inclusiv in mod portret (iar orientarea imaginii se va schimba automat), astfel incat pozitia lui sa-ti fie una comfortabila.

Si, in final, dar nu cel mai putin important, trebuie sa va spun ca si imaginea e una buna, culorile sunt vii si luminozitatea destul de mare.

Cat tine bateria

Monitorul foloseste acelasi cablu/port USB-C atat pentru video cat si pentru incarcare, iar daca dispozitivul la care-l conectezi scoate destula putere prin USB-C atunci incarcarea va fi mai rapida decat descarcarea, altfel bateria va tine in jur de 3 ore, 3 ore si jumatate, nu departe de cele 4 ore promise de producator.

Nici incarcarea nu lasa de dorit, pentru ca ASUS MB16AP suporta QuickCharge 3.0, asa ca daca esti pe graba trebuie doar sa-l pui la incarcat folosind un incarcator compatibil.

Concluzie si pret

Acest monitor este perfect pentru freelanceri sau oameni de afaceri care calatoresc mult si au nevoie de un al doilea monitor. Eu m-am obisnuit cu minim doua monitoare, pe langa cel de la laptop, pentru ca acesta este setup-ul meu la birou. De aceea acest monitor mi-a fost foarte util in ultima perioada si il recomand pentru acest stil de munca. Un singur lucru i-as fi adaugat: touchscreen, insa pentru asta exista modelul (mai scump) numit MB16AMT.

Mai multe detalii si functii despre ASUS MB16AP puteti afla pe pagina dedicata. Prin magazine acesta se gaseste la un pret usor maricel, adica in jurul sumei de 1500 lei.