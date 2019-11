Review Wondershare PDF Element 7: un editor de PDF-uri pentru Mac foarte bun

Wodershare ne-a dovedit si in trecut ca stie sa faca un software de buna calitate. In principiu ei produc programe de productivitate care sa te ajute sa lucrezi mai eficient indiferent pe ce platforma activezi. Am testat PDF Element 7, un editor de PDF-uri, pe un Mac Pro si ne-a placut mult.

PDF Element 7 este un soft pe care puteti si voi sa-l incercati in versiunea standard sau in versiunea Pro. Noi am testat versiunea standard care a fost mai mult decat suficienta pentru nevoile unui utilizator obisnuit.

Este foarte simplu de utilizat acest soft si o sa vedeti asta si in pozele atasate. Pe scurt el iti permite sa editezi orice PDF, fie ca e vorba de text sau poze.

Si probabil cea mai tare chestie este ca te poti semna, iar pentru cei care lucreaza la birou cu multe documente este o functie foarte utila.

De asemenea, daca vrei sa personalizezi un document PDF o poti foarte usor modificat background-ul sau chiar adaugand un watermark propriu.

Ai inclusiv posibilitatea de a adauga un header sau footer si chiar sa editezi formulare si link-uri. Este foarte simplu si are un meniu foarte bine gandit pentru cei care nu au mai lucrat pana acum cu astfel de programe.

Cine are putina experienta in domeniu o sa i se para o joaca, insa pentru mine de exemplu mi se pare foarte intuitiv si incearca sa te ajute. O functie care mie mi s-a parut chiar utila si interesanta in acelasi timp pentru un program free este posibilitatea de a transforma o imagine in text, daca PDF-ul este scanat.

In schimb am observat ca pe MacBook Pro nu are functii pentru bara tactila. Poate le vor implementa in curand, poate nu. Dar este important sa stiti treaba asta. De asemenea, PDFElement nu are Dark Mode implementat inca.

Consider ca oamenii care lucreaza des cu fisere PDF trebuie sa aiba instalat acest program. Te ajuta foarte repede sa editezi un fisier fara sa iti prinzi urechile.

Mai multe detalii despre PDFElement pentru Mac puteti afla de pe pagina oficiala. De asemenea, aplicatia se poate instala direct din AppStore-ul de Mac.