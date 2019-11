Apple Maps: Crimeea este parte din Rusia

Faptul ca banul dicteaza cam tot ce misca prin lume nu este o noutate, cum nu este nici apropierea pe care Putin si Trump au imprimat-o celor doua state pe care le conduc.

Astfel, Apple a cedat in fata cererilor repetate ale Moscovei cu privire la includerea Crimeei in teritoriul Rusiei.

Pentru cei care nu isi aduc aminte, in 2014 trupe militare „independente” au declansat o revolta armata in zona. Aceasta apartinea din 1954 Ucrainei, insa avea populatie majoritar rusa. Astfel, dupa un referendum contestat de Kiev, Republica Autonoma Crimeea si-a declarat independenta, pentru ca imediat sa fie alipita Federatiei Ruse. Desi au fost banuiti de implicare directa, prin trimiterea de soldati si armament in zona, rusii nu au putut fi si dovediti, asa ca au scapat basma curata. Doar cateva state, toate din sfera Kremlinului, au recunoscut oficial alipirea: Afganistan, Armenia, Bolivia, Laos, Sudanul de Sud, Siria sau Coreea de Nord (vreo mirare aici?!?). De asemenea, desi nu sunt state membre ONU, Abhazia, Artsakh, Osetia de Sud si Transnistria au facut si ele acelasi lucru. Ca si fapt divers, Romania, impreuna cu UE, a ratificat o hotarare prin care recunoaste dreptul Ucrainei la acest teritoriu. Ciudat este ca si Republica Moldova a facut la fel! Poate, poate, exista o speranta si cu dansii.

BBC noteaza ca momentan schimbarea din Apple Maps afecteaza exclusiv terminalele care folosesc App Store din Rusia. Insa banuiesc ca nu va mai dura mult pana va fi disponibila la nivel global.

Desi pare o chestiune banala, aflati ca nu este tocmai asa: Duma de Stat (parlamentul rus) a negociat intens cu gigantul tech pentru acest update. Se pare ca, initial, cei din Cupertino au propus definirea teritorului Crimeii ca fiind nedefinit, intre Rusia si Ucraina. Pana la urma, acestia au acceptat sa respecte Constitutia sovietica rusa, conform lui Vasily Piskaryov, presedintele comitetului de securitate si anticoruptie din institutia mai sus amintita. „Astazi, cu Apple, situatia este inchisa – am primit tot ce ne-am dorit”, a mai declarat el, adaugand ca Federatia Rusia a fost intotdeauna deschisa la „dialog si cooperare constructiva cu companii straine”. 🙂

Inainte de a sari la gatul Apple (care nu a facut publica vreo declaratie in acest caz), aflati ca si Google a procedat la fel cu device-urile care ruleaza Google Maps din Rusia. In Ucraina, insa, harta nu arata vreo frontiera intre Crimeea si cei doi vecini ai sai. Money makes the world go round, vorba filmului:

In loc de incheiere, va adresez o intrebare: cum ati reactiona daca Apple sau Google ar face la fel cu Insula Serpilor, ca tot a fost la moda acum 10 ani?

Sursa: bbc.com