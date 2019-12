Tesla Cybertruck va fi folosita de politia din Dubai

Politia din Dubai este renumita pentru masinile de lux si in acelasi timp sportive pe care le are in dotare. Tesla Cybertruck nu face exceptie si este ultima achizitie a politiei din Dubai. Din pacate pentru ei abia in 2021 vor putea primi masinile.

Politia din Dubai chiar nu are nevoie de toate masinile din dotare. Au chiar un Aston Martin One 77, o masina foarte rara. Insa Tesla Cybertruck ar putea fi utila deoare poate accelera foarte repede, este buna si pe off road si este foarte rezistenta. Asa e cand ai foarte multi bani…