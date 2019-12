Testam Samsung Galaxy Active 2 LTE

Smartwatch-urile dedicate sportivilor si nu numai au devenit tot mai cautate in ultimii ani, iar odata cu ele a crescut si varietatea. Samsung a intrat in lumea smatwatch-urilor in 2013 cand a prezentat Galaxy Gear.

De atunci si-a diversificat gama, iar la noi in teste a ajuns Samsung Galaxy Active 2 LTE stainless steel oferit prin programul Orange Smartphone Tester si disponibil in exclusivitate pana in ianuarie 2020 la acestia. Il folosesc deja de 2 zile si din primele impresii pot sa va spun ca imi place:

este elegant, potrivit pentru cineva cu maini subtiri

constructie foarte buna

ecranul este de calitate

meniul este usor de navigat si folosit

am vorbit la ceas pe strada odata, iar lumea s-a uitat ciudat la mine!

Pentru a vorbi, am folosit tehnologia Number Share, disponibila in exclusivitate la Orange Romania, care iti permite folosirea aceluiasi numar de telefon pe mai multe device-uri, prezentata in video-ul de mai jos:

Ceasul este compatibil cu tehnologia eSim lansata in premiera de Orange in Romania anul acesta. Prin intermediul ei, te vei putea conecta cu ceasul la reteaua mobila Orange, fara a avea nevoie de traditionala cartela SIM, totul fiind stocat digital. Momentan eu il folosesc conectat la Galaxy S10 5G cu tehnologia Number Share si fiind la inceput, primul gest necontrolat este sa raspund la telefon si nu la ceas, vorba aia old habits die hard.

Un review complet va voi prezenta in zilele urmatoare, iar daca aveti intrebari legate de produs sau sugestii ce sa introduc in review, lasati un comentariu.