Am testat reteaua 5G Orange in Cluj Napoca

Orange ne-a surprins in mod placut in cadrul programului Orange Smarthpone Tester editia 23 si ne-au trimis in exclusivitate un Samsung Galaxy S10 5G alaturi de ceasul Samsung Galaxy Active 2 LTE pentru a reveni cu impresii la cald despre cele mai noi tehnologii disponibile.

Astfel, fara a sta prea mult pe ganduri, primul test pe care l-am efectuat a fost in mod evident cel legat de viteza de download a noii tehnologii 5G. In mod surprinzator, nici nu a trebuit sa ies din casa in cautare de semnal 5G, testul l-am efectuat din bucatarie. Rezultatul il aveti in poza de mai jos. Pentru a evidentia mai bine viteza de download, am pus langa un test efectuat cu un alt Galaxy S10 cu 4G+/LTE si viteza de download prin wireless. Testele sunt in urmatoarea ordine: 5G, 4G+/LTE si WiFi.

Viteza maxima garantata de Orange pe reteaua 5G este de 1200Mbps, iar pentru a testa acest aspect ma voi folosi de harta de acoperire disponibila pe site-ul Orange, iar in zilele urmatoare voi reveni cu teste efectuate in diverse locatii din oras, precum si cu impresii dupa utilizarea telefonului ca daily-driver in aceasta retea. Pe masura ce ma voi „imprieteni” cu reteaua voi reveni cu un articol cu bune si cu rele privind aceasta tehnologie.

Atat telefonul, cat si ceasul sunt disponibile in exclusivitate la Orange pana in ianuarie 2020.