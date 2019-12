5G pe strazile din Cluj Napoca

Orange are cea mai extinsa acoperire 5G la ora actuala in Cluj-Napoca, Iasi si Bucuresti. Surprins de faptul ca am prins 5G direct la mine acasa, am pornit pe strazile importante ale Clujului si am „construit” o harta pentru a va face o idee mai buna despre acoperire si vitezele de download in diverse zone.

Pentru informatii legate de aria de raspandire a semnalului 5G, m-am folosit initial de datele prezente pe site-ul Orange. Viteza maxima garantata de ei este de 1.2Gbps, dupa cum vedeti in testele de mai jos, eu nu am reusit sa ating aceasta viteza niciodata, dar peste tot unde acoperirea 5G a functionat, a fost cu mult inaintea unei conexiuni 4G. Viteza maxima pe care am atins-o este de 689 Mbps. Daca starnesc interesul 5G cu acest articol, cu siguranta voi incerca sa extind testele si eventual sa gasesc si locatia unei antene 5G pentru a testa viteza cat mai aproape de ea. Pe harta de mai jos aveti numerotate de la 1 la 14 locatiile pe unde am trecut si testat 5G, iar mai jos gasiti vitezele prinse si coordonatele exacte ale lor pentru cei interesati. Telefonul folosit a fost un Samsung Galaxy S10 5G oferit de Orange prin programul lor Orange Smartphone Tester si este disponibil in exclusivitate pana in ianuarie 2020 la acestia.

Pe langa cea mai buna acoperire 5G si cea mai mare viteza maxima de download prin aceasta tehnologie, Orange Romania ofera clientilor sai alte tehnologii de ultima ora.:

Number Share: prin intermediul acestei tehnologii puteti folosi un singur numar de telefon pentru smartphone-ul si smartwatch-ul dumneavoastra;

eSIM: cartele SIM fizice se apropie cu pasi mici de finalul „carierei”, iar cartelele digitale eSIM le vor lua locul. Practic nu veti mai avea nevoie de o cartela fizica. Tehnologia este disponibila atat pentru anumite telefoane (gama iPhone 11) precum si pe ceasul Samsung Galaxy Watch 2 LTE disponibil in exclusivitate la Orange pana in ianuarie 2020.

HD Voice Plus imbunatateste calitatea convorbirilor.

Toate cele 3 tehnologii sunt disponibile in exclusivitate la Orange Romania.

Mai jos, aveti harta Clujului si locurile unde am testat semnalul 5G: