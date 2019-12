Impresiile despre Philips 43PUS7304/12 – televizor 4K cu HDR si Ambilight

Am televizorul la test de ceva timp si acum am decis sa va prezint impresiile mele dupa o luna de utilizare. Acum ca este si oferta la eMAG, televizorul in cauza are o reducere de 1000 lei, iar la pretul la care este afisat acum si anume 1999 lei este un best buy. Uite de ce.

Voi pleca de la pret pentru ca mi se pare important. La 1999 lei este un televizor nu bun ci foarte bun din toate punctele de vedere. L-am folosit asa cum l-ar folosi oricine acasa si am tras niste concluzii.

De fapt deja am inceput cu concluziile, insa mai bine va spun ce mi-a placut si ce nu mi-a placut la el.

Acest model este disponibil in 5 dimensiuni, iar eu am avut la test versiunea cea mai mica de 108cm. Mai este disponibil in 126cm, 139cm, 164cm si 178cm.

Este gama 2019, este Smart si ruleaza Android iar asta este un lucru foarte bun pentru majoritatea dintre voi. Desi la primele versiuni se misca ingrozitor si se bloca (stiu din proprie experienta) acum pare ca au remediat din probleme. Tot nu este perfect dar totusi sta mult mai bine decat orice alt soft pentru televizor.

Puteti sa instalati orice aplicatie doriti, Androidul este destul de permisiv. Printre cele mai importante cred ca sunt Netflix, HBO si Youtube. Insa pe langa acestea puteti sa instalati orice doriti incepand cu jocuri si pana la retele de socializare.

Este un televizor cu rezolutie 4K si in acelasi timp dispune si de cele mai noi tehnologii de imagine: HDR10+, HLG, Dolby Vision si chiar Dolby Atmos pentru sunet.

Pentru un televizor care se respecta dispune si de Bluetooth pentru a te putea conecta cu un soundbar si conexiunea la internet este fie pe cablu fie prin Wi-Fi.

Ambilight-ul este cel care face acest televizor sa fie mai special decat celelalte si recunosc ca este ceva inedit. Nu sunt la primul contact cu Ambilight, il folosesc de prin 2013 si il recomand tuturor. As dori ca orice televizor sa adopte tehnologia aceasta dar nu cred ca este posibil.

Legat de imagine si de procesare nu pot sa ma plang sau sa il laud prea mult. Televizorul se vede foarte bine si pe cablu si pe Netflix. Continutul 4K il ruleaza fara sacadare atat pe cablu (Digi 4K) cat si pe serviciile de streaming.

Fara nici o problema a rulat continut 4K cu HDR si Dolby direct de pe Netflix pe conexiune Wi-Fi fara sa sacadeze nici macar 1 frame. Procesorul in cauza este un quad core la 1.5GHz si desi unii ar spune ca nu face fata la continut 4K eu ii contrazic.

Pentru banii lui si pentru ceea ce livreaza consider ca este un best buy si un echilibru foarte bun intre imagine si tehnologia oferita. Se poate mai bine de ata? Evident, dar si la alte costuri.

Ce nu pot spune ca mi-a placut este telecomanda. Mi se pare oribila si cam prost gandita, dar poti sa traiesti cu ea. Dupa o luna m-am obisnuit cu ea dar sigur puteau sa o faca mai bine de la bun inceput.