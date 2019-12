Razer si SEA – moment istoric in eSports

Razer anunta un moment istoric in lumea eSports. Mai este putin pana cand va incepe Southeast Asian Games sau SEA Games 2019. Acreditat de Comitetul Olimpic International si organizat cu participanti proveniti din 11 tari, SEA Games 2019 va fi primul eveniment din lume in care sporturile electronice sunt recunoscute ca discipline sportive medaliate.

Jucatorii profesionisti considerati de acum sportivi digitali, se vor confrunta pentru a dobandi primele medalii oferite de SEA Games in cadrul unor competitii de: Star Craft II, Tekken 7, Heartstone, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor.

“Acest moment este unul istoric atât pentru sporturile electronice, cât și pentru SEA Games,” a declarat Min-Liang Tan, co-fondatorul și CEO-ul Razer. “Participarea la SEA Games reprezintă un pas important în legitimizarea sporturilor electronice la nivel global. Suntem foarte mândri de evoluția acestui domeniu și vom continua să oferim suport jucătorilor profesioniști din întreaga lume.” “Am fost asigurați de PhilSGOC că bunăstarea atleților reprezintă cea mai importantă prioritate a lor. Jucătorii profesioniști vor beneficia de un mediu optim pentru a putea pune în valoare întregul lor potențial,” a adăugat Tan. “Sportivii digitali scriu istorie: ei nu mai concurează doar pentru țara pe care o reprezintă, dar și pentru legitimizarea sportului. Participarea la SEA Games va încuraja apariția de noi talente, care la rândul lor vor aduce o schimbare majoră în lumea jocurilor profesioniste de care sunt pasionați.”

Razer a facut eforturi majore pentru a promova sporturile electronice la nivel global, fiind printre primele branduri care au investit in echipele profesioniste si in campionatele organizate pentru ele. Astfel a luat nastere Team Razer, un grup de elita alcatuit din jucatori profesionisti care concureaza in turnee organizate in intreaga lume.