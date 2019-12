Apple planuieste sa foloseasca Mini-LED-uri pe MacBook Pro si iPad

Despre tehnologia Mini LED pe care Apple ar putea sa o implementeze de anul viitor se vorbeste de foarte mult timp. Pare sa fie viitorul pentru ei si conform unui analist foarte apropiat de companie s-ar putea sa vedem primele produse chiar anul viitor.

Conform analistului Ming-Chi Kuo, primul produs care va folosi tehnologia Mini LED va fi iPad Pro anul viitor in toamna. Va urma in Q4 un nou MacBook Pro de 16 inch, iar in urmatorii 3 ani vom vedea si mai multe produse.

Tehnologia Mini LED este foarte similara cu tehnologia OLED deoarece beneficiile sunt asemanatoare. Fiecare pixel este independent iluminat, ofera un spectru larg de culoare, contrast ridicat si nu poate suferi de burn-in.