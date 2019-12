Halo Reach pentru PC a fost lansat

Asteptarea a luat sfarsit si una dintre cele mai apreciate serii de pe Xbox a ajuns integral pe PC. Mai bine mai tarziu decat niciodata.

Halo Reach este primul titlu din pachetul Halo The Masterchief Collection pregatit de Microsoft pentru PC. Incepand de ieri, jocul este disponibil atat pe Steam cat si pe Microsoft Game Store sau daca aveti abonamentul Xbox Game Pass Ultimate, l-ati primit deja in mod gratuit.

Halo The Masterchief Collection contine toate titlurile seriei, imbunatatite si revizuite pentru a putea rula in toata splendoarea lor la [email protected] pe cea mai potenta platforma de gaming: PC-ul. Desi primul si al 2 lea Halo au fost lansate pe PC, Microsoft a luat decizia ca seria sa continue doar pe Xbox la momentul respectiv. Microsoft au devenit tot mai prietenosi cu utilizatorii de PC-uri, iar majoritatea titlurilor lansate de studiourile pe care le detin au fost lansate si pe PC. Pe langa Halo, seria Gears of War a revenit pe PC odata cu al 4-lea titlu din serie. Interesul Microsoft pentru PC pare justificat, daca ne uitam peste primele cifre Steam pentru Halo Reach: 150.000 de jucatori simultan si 100.000 la o ora dupa lansare.

Revenind la The Masterchief Collection, aceasta contine: Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3: Odst, Halo 4 si Halo: Reach. Intregul pachet este disponibil la pretul de 40 de euro, in timp ce Halo Reach poate fi achizitionat si ca standalone la pretul de 10 euro.

Halo 5 se afla deja in dezvoltare si va fi lansat atat pe PC cat si pe Xbox candva in viitor.