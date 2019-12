Honor MagicBook – laptop cu procesor AMD Ryzen

Honor este un sub-brand al lui Huawei si probabil ii stiti pentru telefoanele lor. Cumva este arma de rezerva a chinezilor. Au anuntat doua laptopuri denumite MagicBook de 14 si 15 inch echipate cu procesoare Ryzen.

MagicBook este un laptop subtire din metal care pune acceptul pe portabilitate. Este usor, nu neaparat foarte performant dar te ajuta sa-ti faci treaba si sa-l transporti usor.

Este disponibil in variante de 14 si 15.6 inch, panoul IPS este FullHD si are o suita moderna de conectica. Pe langa procesoarele AMD Ryzen 5 3500U si Ryzen 7 3700U, laptop-ul mai dispune si de 8 sau 16GB de RAM si SSD-uri de 256 sau 512GB.

Dispune de porturi USB Type C, USB 2.0/3.0, Wi-Fi, Bluetooth 5, jack audio, camera web retractabila si senzor de amprenta. Vor fi disponibile in principal in China dar sigur o sa le vedem si in Europa.