Nokia a lansat primul lor SmartTV in India

Ciudat….mereu cand ma gandesc la Nokia vad imaginea unui telefon mobil….desi au mai avut televizoare in trecut.

Dar pare-se ca lucrurile se schimba. Dupa OnePlus, Nokia a intrat pe piata televizoarelor inteligente cu un model de 55 inch, disponibil in curand pentru cumparare pe Flipkart.

Numele de cod al acestuia este 55CAUHDN si dupa cum spuneam are un ecran de 55 inch sau 139 cm, 4K si o rata de refresh de 60Hz. Ecranul este de tip ADS, care are caracteristici similare cu IPS-ul. Este compatibil cu HDR si are suport Dolby Vision. Sunetul este asigurat de JBL.

Televizorul vine cu Android TV 9 cu suport built-in pentru Chromecast si foloseste un procesor Quad-Core de 1 Ghz , 2.25Gb memorie RAM, 16GB memorie interna, bluetooth 5.0 si Wi-fi, alaturi de 3 porturi HDMI si 2 porturi USB.

Pretul s-ar traduce undeva la 2500RON in Romania.