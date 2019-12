Un raport Uber din SUA arata posibilele riscuri din timpul unei curse

Uber a lansat un raport privind siguranta utilizatorilor pe teritoriul SUA, care se intinde pe o perioada cuprinsa intre intre o parte a anului 2017 si tot anul 2018. Raportul este unul un pic cam ingrijorator.

3045 de agresiuni sexuale in timpul calatoriilor cu Uber in 2018, 9 persoane au fost ucise in 2019 si 58 de persoane au murit in accidente rutiere. Pare infricosator dar dupa imi dau seama ca este vorba de SUA, acolo orice este posibil.

Utilizatorii Uber au efectuat 3.1 milioane de calatorii pe zi in tot acest timp, iar in 2018 au avut loc 1.3 miliarde de curse. In 2018 au murit 36.000 de persoane si 20.00 omucideri au avut loc in 2017.

Din cele 3045 de agresiuni sexuale doar 235 au fost violuri, restul diferite scene mai mult sau mai putin dubioase. Insa si soferii Uber au reclamat la randul lor cam tot atatea agresiuni.

Tot raportul are 84 de pagini si ceea ce ati vazut mai sus este doar inceputul. Raportul va fi analizat in urmatoarele luni si sigur vor aparea si alte statistici.

Nici cu Lyft nu este totul roz, doar in aceasta saptamana, 19 femei au dat in judecata compania pentru ca nu ar fi putut preveni agresiunile sexuale si ca nu au luat o atitudine corecta asupra investigatiei.