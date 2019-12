Review cooler all-in-one Deepcool Castle 360 EX

În cadrul Computex 2019 Deepcool a prezentat câteva noi coolere all-in-one, printre acestea numărându-se și modelul premium Gamer Storm Castle 360 EX. Față de versiunea anterioară din serie, noul model aduce câteva îmbunătățiri subtile, dar binevenite. Radiatorul a primit un facelift și are acum un design interior dual chamber, menit să îmbunătățească circulația fluidului și să reducă riscul de scurgeri, pompa beneficiază de un motor în trei faze mai silențios și mai fiabil, iar ventilatoarele au fost optimizate pentru airflow ridicat și reducerea vibrațiilor. Vestea proastă: nu mai avem iluminare pe RGB la nivelul ventilatoarelor, ci doar pe pompă. În ciuda acestui lucru, Gamer Storm Castle 360 EX este un cooler all-in-one cu performanțe cu mult peste medie, fiind capabil să țină în frâu chiar și procesoare HEDT de ultimă generație.

Cooler-ul este deja disponibil la mai toate magazinele de specialitate de la noi din țară. La momentul publicării acestui articol, PCGarage îl listează la prețul promoțional de 550,95 Lei (redus de la 754,72 Lei). Dacă utilizați voucher-ul GFHUP4D9 la checkout benficiați de un discount suplimentar de 1%. Cooler-ul este disponibil pe două variante de culoare, alb și negru, și beneficiază de 24 luni garanție.

Specificații Deepcool Gamer Storm Castle 360 EX:

Socket-uri suportate Intel: LGA20xx, LGA1366 și LGA 115x AMD: AM4, TR4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM+, FM2 și FM Dimensiuni pompă 86 x 75 x 71 mm Dimensiuni radiator 402 x 120 x 27 mm Material radiator Aluminiu Dimensiuni ventilator 120 x 120 x 25 mm Turație ventilator 500 – 1800 RPM ±10% Turație pompă 2550 RPM ±10% Airflow ventilator 64.4 CFM Zgomot ventilator <32.1 dBA Zgomot pompă 17.8 dBA Conector ventilator PWM 4 pini Conector pompă DC 3 pini Iluminare RGB (CPU block), programabil prin placă de bază sau controller dedicat Variante de culoare Negru, alb Garanție 24 luni Altele Controller RGB și fan hub incluse în pachet

Ambalaj, accesorii și design

Pe partea frontală a cutiei găsim o imagine de ansamblu a sistemului de răcire, iar pe spate specificațiile complete și platformele suportate. Cutia a ajuns destul de șifonată la mine, însă, din fericire, cooler-ul și accesoriile nu au avut de suferit. Sunt destul de bine protejate la interior printr-un cofraj din carton. Deși este unul dintre cele mai performante coolere all-in-one din portofoliul Deepcool, Gamer Storm Castle 360 EX nu este însoțit de bundle-ul bogat de accesorii cu care producătorul ne-a obișnuit. Primim, bineînțeles, bracket-urile și șuruburile de montare pentru toate socket-urile Intel și AMD și trei ventilatoare de 120 mm, de data aceasta fără iluminare RGB. Pasta termoconductoare nu mai vine la tub, ci este preaplicată pe baza pompei, iar pentru ventilatoare avem doar un banal splitter cu trei ieșiri PWM, fără prelungitor. E bine însă că Deepcool nu a renunțat la controller-ul RGB, foarte util pentru cei ce nu dețin plăci de bază cu headere RGB, și la cablurile RGB, care acum vin cu etichete pentru fiecare producător de plăci de bază. Hub-ul pentru ventilatoare PWM nu mai are carcasă și este un simplu cablu bifurcat pe care îl puteți strecura ușor în carcasă. Este destinat plăcilor de bază ce nu au suficiente headere pe placa de bază pentru pompă și ventilatoarele de pe radiator. Telecomanda pentru ajustarea iluminării de pe CPU block se alimentează printr-un conector SATA, însă, de aceasta dată, nu mai poate fi utilizată pentru alte elemente de iluminare din carcasă. Splitter-ul RGB nu mai este nici el inclus în pachet. Dacă placa voastră de bază nu dispune de un header RGB, cu ajutorul celor trei butoane de pe telecomandă puteți ajusta culoarea, efectul, dar și viteza efectelor de iluminare de pe pompă. Desigur, dacă optați pentru utilizarea telecomenzii, sincronizarea iluminării de pe cooler cu cele de pe placa video, de exemplu, va trebui realizată manual. Efectele din telecomandă sunt însă ceva mai complexe decât cele oferite de softurile plăcilor de bază, însă, de ce să nu recunoaștem, ajustările din software sunt mult mai comode.

În pachet mai primim un manual de instalare sumar, dar foarte bine structurat, și un sticker pentru carcasă cu logo-ul Gamer Storm. Sistemul de montare a CPU block-ului include un backplate universal metalic, două seturi de frontplate-uri și șuruburi. Suportă socket-urile Intel LGA 20xx, LGA1366 și LGA115x, respectiv AMD TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+ FM2 și FM și, după cum veți descoperi în rândurile ce urmează, procedeul de montare este unul extrem de simplu.

Ventilatoarele Gamer Storm 120S incluse în pachet măsoara 120 x 120 x 25 mm și au conector PWM. Nu sunt RGB, cum găseam pe Castle 360, însă restul specificațiilor sunt cam la fel. Beneficiază de garnituri cauciucate pentru reducerea vibrațiilor, precum și de striații la nivelul palelor pentru îmbunătățirea airflow-ului.

Ventilatoarele pot opera la turații cuprinse între 500 – 1800 RPM ±10%, au un airflow de 64.4 CFM și un nivel de zgomot de până în 32.1 dBA. Producătorul menționează că acestea sunt prevăzute cu Hydro Bearing, în teorie foarte fiabile, însă din motive necunoscute nu mai este specificată durata de viață estimată.

Radiatorul este realizat din aluminiu și, la fel ca până acum, are un finisaj negru mat. Are muchii drepte și de aceasta dată nu mai este glossy pe părțile laterale – o decizie de design foarte inspirată din punctul meu de vedere. Măsoară 402 mm lungime, 120 mm lățime și 27 mm grosime și se laudă cu o densitate de aproximativ 20 de lamele pe inch.

Radiatorul mai este prevăzut și cu un sistem dual chamber brevetat, a cărui rol este de a ajusta automat presiunea din interiorul loop-ului pentru a preveni scurgerile. Producătorul chinez a avut la un moment dat probleme cu scurgerile pe coolerele din seria Captain și nu e de mirare că și-a luat măsuri de precauție suplimentare. Ca să stați fără griji, Deepcool oferă despăgubiri în cazul în care loop-ul are scurgeri și vă strică hardware-ul din sistem. Mai multe detalii despre design-ul antileak găsiți pe site-ul Deepcool.

Cu ventilatoarele montate, radiatorul are o grosime de doar 52 mm. Astfel, dacă carcasa vă permite, îl puteți monta atât în tavanul, cât și în partea frontală a acesteia, fără griji că nu va încăpea din cauza memoriilor sau a radiatoarelor înalte de pe placa de bază. Probleme sunt în general pe carcasele entry-level, care nu au trei sloturi de 120 mm pentru ventilatoare în tavan. Prin urmare, înainte de a alege un astfel de coolere asigurați-vă că aveți cum să montați radiatorul.

Tuburile sunt îmbrăcate în sleeve și au un diametru de aproximativ 10 mm. Sunt legate de radiator și pompă printr-o serie de fitting-uri solide dar care, din păcate, nu pot fi desfăcute pentru extinderea loop-ului. Unii producători de coolere all-in-one, iar aici mă gândesc în principal EKWB și Fractal Design, nu impun restricții în acest sens, însă în cazul coolerelor Deepcool nu ne-am bucurat niciodată de această libertate.

Tuburile compensează în schimb prin lungimea de 310 mm, aspect pe care utilizatorii de carcase mari cu siguranță îl vor aprecia. De asemenea, acestea se remarcă și printr-o maleabilitatea foarte bună, precum și prin faptul că nu se cutează absolut deloc la îndoire. Deepcool oferă posibilitatea schimbării lichidului din loop prin intermediul unui căpăcel amplasat la baza radiatorului, însă trebuie să aveți în vedere că efectuarea acestei operațiuni atrage după sine pierderea garanției.

Referitor la calitatea construcției, aceasta este ireproșabilă din toate punctele de vedere. Lamelele de disipare a căldurii sunt groase și solide, vopseaua este aplicată cu simț de răspundere, fără nici cea mai mică imperfecțiune, îmbinările sunt perfecte, iar șuruburile de susținere pentru radiator și ventilator se însurubează așa cum trebuie.

Bineînțeles, atracția principală rămâne CPU block-ul, care arată cam la fel ca implementările anterioare din seria Castle. Pompa vine în aceeași formă cilindrică și are același sistem de iluminare cu efect tridimensional.

Arată similar cu ceea ce găsim pe coolerele all-in-one de la NZXT, doar că aici suprafața iluminată este mai mare și avem la dispoziție un număr mult mai variat de efecte. Printr-o simplă apăsare de buton putem trece printre zecile de combinații de culori și efecte și putem chiar să sincronizăm iluminarea cu cea a memoriilor, a plăcii video sau a plăcii de baza, prin intermediul header-ului RGB de pe placa de bază. În plus, efectele animate sunt disponibile în foarte multe combinații de culori, iar viteza lor poate fi ajustată după bunul plac. LED-urile asigură culorii vii și luminoase și sunt perfect vizibile chiar și în carcasele cu panou lateral din sticlă fumurie.

Mai mult, Deepcool Gamer Storm Castle 360 EX vine și cu o noutate foarte interesantă. Secțiunea superioară a CPU block-ului este detașabilă, iar logo-ul Gamer Storm poate fi acum eliminat sau schimbat. Nu știu voi, dar eu prefer un aspect cât mai simplu, fără logo-uri sau elemente grafice complicate.

Comparativ cu sistemele de răcire Deepcool Captain, cele din seria Castle vin cu o serie de îmbunătățiri notabile de design. Brațele flexibile de pe pompă se rotesc la unghiuri mult mai largi, asigurând astfel un proces de instalare mai confortabil, riscul de scurgeri a fost drastic redus prin eliminarea tubului central expus, iar pompa are un design interior mai fiabil cu motor în trei faze.

Totodată, design-ul interior este optimizat pentru un transfer termic superior și operare silențioasă. Atât de silențioasă încât nu au auzi pompa nici dacă stai cu urechea la 10 cm de ea.

CPU block-ul dispune de doi conectori: unul DC cu trei pini pentru alimentarea pompei și unul RGB pentru LED-uri. Cablurile măsoară cam 10 cm lungime și nu creează probleme la cable management, însă nu au sleeve și par a fi cam firave.

Baza este realizată din cupru și beneficiază de o laminare aproape perfectă. Nu aduce un finisaj de oglindă, așa cum vedem pe coolerele cu bază din nichel, însă nici nu are imperfecțiuni sesizabile, așadar transferul termic este unul foarte bun. Suprafața zonei de contact este relativ mare și acoperă cum trebuie chiar și IHS-ul unui procesor AMD Ryzen Threadripper. De această dată, pasta termoconductoare este prealicată, însă v-aș recomanda să o schimbați de îndată cu un TIM de calitate, cum ar fi Noctua NT-H1 sau Thermal Grizzly Kryonaut. Din ce am observat până acum, pastele termoconductoare ieftine, incluse în pachetele coolerelor sau preaplicate, sunt cu mult inferioare celor aftermarket.

Instalare

Cum vă ziceam și la începutul articolului, instalarea este floare la ureche. Pentru fixarea CPU block-ului vă veți folosi de backplate, de front plate-urile dedicate platformei voastre (etichetate Intel sau AMD în cutia cu accesorii) și de șuruburi. Apoi va trebui să atașați piulițele și frontplate-urile, pe orizontală sau pe verticală, în funcție de cum alegeți să poziționați radiatorul. La final, peste frontplate-uri fixați CPU block-ul, prin intermediul celor două șuruburi pe arc. Conectorii PWM de la ventilatoare sau de la hub trebuie introduși în headerele chassis fan de pe placa de bază, iar turația se ajustează în funcție de preferințe. Conectorul DC pentru pompă se conectează la header-ul CPU fan sau pump, în funcție de configurația plăcii de bază, iar turația trebuie setată la 100%. Nu există niciun motiv întemeiat pentru a seta un fan curve pentru pompă, aceasta fiind extrem de silențioasă indiferent de turația selectată. Pentru LED-urile de pe pompă aveți două opțiuni: fie le controlați utilizând controller-ul din pachet, fie le conectați la header-ul RGB al plăcii de bază. Din punctul meu de vedere, de preferat ar fi să mergeți pe cea de-a doua variantă pentru ca reglajele ulterioare să poată fi făcute mult mai comod. Dacă placa de bază nu dispune însă de ieșire RGB, nu aveți de ales decât să utilizați controller-ul din pachet, mai bogat în opțiuni de iluminare, însă mai greu accesibil.

Cât despre radiator, cel mai indicat ar fi ca ventilatoarele acestuia să fie instalate în configurație push dacă radiatorul este poziționat în tavanul carcasei și pull dacă alegeți să-l puneți în partea frontală a carcasei. Nu ar trebui să întâmpinați probleme cât timp carcasa suportă montarea unui radiator de 360 mm (sau trei ventilatoare de 120 mm unul lângă altul), însă dacă aveți o carcasă atipică, îngustă sau neobișnuit de mare, în funcție de configurație, este posibil ca radiatorul să nu se potrivească nici în fața, nici în tavanul carcasei sau să nu vă ajungă tuburile. Tocmai de aceea vă recomand ca înainte de a opta pentru un astfel de cooler să verificați cu atenție dacă este sau nu compatibil cu configurația voastră. Forum-urile de pasionați hardware sunt o sursă foarte bună de informare, la fel și PCPartPicker.

Metodologie de testare și performanțe

Fiindcă analizăm un cooler all-in-one cu radiator de 360 mm am decis că sunt necesare două platforme de test pentru a obține rezultate concludente: una mainstream Intel cu placă de bază Z390 și procesor Intel Core i9-9900K (TDP de 95 wați) și una HEDT AMD cu placă de bază X399 și procesor Ryzen Threadripper 2970WX (TDP de 250 wați). O parte dintre coolerele prezentate în graficele comparative nu sunt compatibile cu platforma TR4, prin urmare le veți găsi menționate doar în cadrul testelor realizate pe platforma Intel. Măsurarea temperaturilor în idle s-a realizat la „cold boot”, după 30 minute de inactivitate, în timp ce pentru full load am utilizat Prime95 26.6 setat pe profilul in-pace large FFTs. Probabil că vă întrebați de ce o versiune atât de îmbătrânită de Prime95. Ei bine, iterațiile mai noi ale utilitarului utilizează instrucțiuni AVX ce vin cu un consum de energie mult mai mare decât în cazul load-urilor uzuale, iar asta atrage după sine temperaturi neobișnuit de mari, în anumite cazuri diferențele fiind chiar și de peste 20 °C. În cazul coolerelor mai puțin performante, aplicațiile de testare bazate pe instrucțiuni AVX pot cauza chiar și thermal sau power throttling, adică scăderea frecvenței și a tensiunii de alimentare a procesorului în vederea reducerii temperaturii. Acest lucru poate afecta consistența rezultatelor, așa că am ales să elimin complet utilitarele de stress test cu AVX din toate testele publicate. Datorită acestei diferențe din metodologia de testare este foarte posibil ca rezultatele prezentate mai jos să nu se alinieze cu cele raportate de alte publicații. Țin să mă mai menționez că inclusiv placa de bază și versiunea de BIOS pot avea o ușoară influență asupra temperaturilor, mai ales pe procesoarelor Intel ținute la frecvență și tensiuni de alimentare stock.

Cât despre memorii, pe ambele platforme acestea au fost configurate conform frecvențelor și latențelor din profilul XMP. Având în vedere că am testat o multitudine de coolere, mare parte dintre ele pe lichid, testele în load s-au desfășurat timp de o oră pentru fiecare cooler în parte, în vederea atingerii echilibrului termic. Rezultatele obținute în idle au fost înregistrate după 30 minute de inactivitate și fără nicio aplicație care să ruleze în fundal. Pentru rezultate cât mai consistente, am renunțat la tuburile de pastă termoconductoare incluse în pachetele coolerelor și am folosit Noctua NT-H1 pentru toate testele. De asemenea, înainte de fiecare montare, atât procesoarele, cât și zonele de contact ale coolerelor au fost curățate foarte bine cu alcool izopropilic. Turațiile ventilatoarelor au fost gestionate de profilele standard ale plăcilor de bază Gigabyte Z390 Aorus Elite și MSI X399 SLI Plus, iar pompele, acolo unde e cazul, au fost setate la viteză maximă. Toate sistemele de răcire au fost evaluate în regim open air, pentru a exclude eventualele limitări de airflow ale carcasei, iar temperatura ambientală a fost setată la 23 °C.

Sistem de test Intel (TDP 95 wați):

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Procesor: Intel Core i9-9900K

Memorie RAM: 4 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3600 Mhz CL16

Sursă: Seasonic PRIME Ultra 80+ Titanium 1000 wați

Placă grafică: KFA2 RTX 2080Ti HoF

Stocare: SSD Samsung Evo 970 500 GB NVMe

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 1909

Sistem de test AMD HEDT (TDP 250 wați):

Placă de bază: MSI X399 SLI Plus

Procesor: AMD Threadripper 2970WX

Memorie RAM: 4 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3600 Mhz CL16

Sursă: Seasonic PRIME Ultra 80+ Titanium 1000 wați

Placă grafică: KFA2 RTX 2080Ti HoF

Stocare: SSD Samsung Evo 970 500 GB NVMe

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 1909

Deepcool Gamer Storm Castle 360 EX se numără printre liderii clasamentului nostru de coolere. În idle, pe Intel Core i9-9900K la frecvență stock, acesta asigură o temperatură de 28 °C, cu doar 5 °C peste temperatura ambientală. La fel de bine își face treaba și pe AMD Threadripper 2970WX, unde ne alegem cu doar 29 °C.

Cu toate acestea, țin să vă amintesc că temperaturile în idle nu sunt tocmai relevante, diodele de măsurare a temperaturii de pe procesoare nefiind calibrate pentru precizie la temperaturi atât de joase. Acestea fiind spuse, temperaturile în idle prezentate au o marjă de eroare destul de mare și sunt incluse doar în scopuri orientative.

În load, la frecvență stock, temperatura lui Intel Core i9-9900K nu sare de 49 °C, iar de fruntașul clasamentului, EK Predator 360, nu îl separă decât 2 °C. Întrece lejer Fractal Design S36 setat pe profilul high performance și este cu 2, respectiv 4 °C mai rece decât Deepcool Gamer Storm Assassin III și Noctua NH-D15, două dintre cele mai performante coolere pe aer de pe piață.

De rezultate similare în load avem parte și pe AMD Ryzen Threadripper 2970WX, doar că în acest caz nu îl putem compara cu EK Predator 360, Deepcool Gamer Storm Assassin III, Noctua NH-D15, Noctua NH-U9S, Cooler Master ML240P Mirage, Be Quiet! Dark Rock Pro 4 și Corsair H110i GT, acestea din urmă nefiind compatibile cu socket-ul AMD TR4. Castle 360 EX obține 65 °C, cu 5, respectiv 6 °C mai puțin decât Fractal Design Celsius S36 și Be Quiet! Silent Loop 280.

Dacă ați ajuns aici și vă interesează un cooler all-in-one cu radiator de 360 mm, atunci probabil că vă preocupă și performanțele pe un procesor overclockat. Pe AMD Ryzen Threadripper 2970WX nu am avut ce teste să fac din cauza potențialul limitat de overclocking, însă pe Intel Core i9-9900K am atins 4.9 Ghz cu 1.29V. Cei ce îl dețin știu că este un procesor foarte gurmand și fierbinte atunci când este overclockat, însă pe Castle 360 EX temperaturile sunt extrem de bune.

În idle procesorul rămâne la doar 30 °C, iar în full load se stabilizează în jurul valorii de 79 °C, cu doar 1 °C mai mult decât EK Predator 360, un starter kit de custom loop, și NZXT Kraken X72. La load-uri de peste 200 wați, cum este cazul de față, se poate observa că al nostru Castle 360 EX se distanțează și mai mult față de competitorii săi. Astfel, Fractal Design Celsius S36 și Be Quiet! Silent Loop 280 au temperaturi mai mari cu 6, respectiv 8 °C, iar Noctua NH-U9S se află periculos de aproape de limita TJunction, adică temperatura la care procesorul intră în thermal throttling.

Cât despre ventilatoare, aflați că acestea nu sunt cu mult diferite față de implementările anterioare ale producătorului. În continuare, acestea sunt destul de gălăgioase la turația maximă de 1800 RPM (~45dBA), însă compensează prin airflow-ul ridicat – 64.4 CFM pentru fiecare ventilator în parte. Cu puțină răbdare însă, le puteți optimiza printr-un fan curve echilibrat, care să vă asigure atât temperaturi joase, cât și un confort acustic decent. Dacă turația este setată la 30% (PWM), nivelul de zgomot măsurat la o distanță de 25 cm este de aproximativ 33 dBA, mai bun decât ce am văzut pe Fractal Design Celsius S36 (36 dBA), Noctua NH-D15 (34 dBA) și Cooler Master ML240P Mirage (36 dBA), însă ceva mai slab decât NZXT Kraken X72 (31 dBA), EK Predator 360 (30 dBA) și Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT PE (30 dBA). Chiar și așa, dacă utilizați o carcasă antifonată diferențele sunt aproape insesizabile, mai ales că pompa este una extrem de silențioasă.

Concluzie

Deși prezintă unele dezavantaje față de predecesorul său, Deepcool Gamer Storm 360 EX rămâne unul dintre cele mai performante coolere all-in-one de pe piață. Reușește să țină la temperaturi optime chiar și procesoare puternic overclockate sau din serii HEDT, are un nivel de zgomot relativ redus și vine cu câteva schimbări de design binevenite. Mulțumită sistemului brevetat anti-leak, riscul de scurgeri este redus considerabil, iar pompa cu motor în trei faze asigură o operare eficientă și silențioasă. Ce nu-mi place e că nu mai primim iluminare RGB la nivelul ventilatoarelor și că are garanție de doar 24 luni pe plan local (vs. 36 luni în alte țări).

Poate fi găsit la PCGarage la prețul promoțional de doar 550,95 Lei. Utilizați voucher-ul GFHUP4D9 la checkout și benficiați de un discount suplimentar de 1%.

Pro:

Performanțe termice și acustice excelente

Ușor de instalat

Design anti-leak

Iluminare RGB

Contra: