De ce 2020 ar putea fi anul cand imi voi lua o masina electrica #ElmobChallenge

Dupa cum probabil stiti, sunt un mare fan al masinilor electrice si abia astept sa-mi iau una, insa tranzitia spre electromobilitate e lunga si eu v-am spus de ce NU cred ca putem trece toti ACUM la masini electrice. Totusi, 2020 se anunta a fi putin altfel, asa ca ma folosesc de oportunitate sa va spun ceva si despre #ElmobChallenge.

Si chiar daca nu putem sa trecem toti acum la masini electrice, eu sper ca aici pe ArenaIT sa vedeti cat mai multe review-uri la astfel de automobile incepand cu 2020, asta daca ne baga producatorii si dealerii in seama, pentru ca am inceput demersurile pentru a deschide colaborari cu mai multe branduri in afara de Renault, Dacia, Nissan, Kia, Hyundai, Skoda (nu si VW) si Honda, cu care lucram deja si le multumim, dar nepasarea si dezinteresul fata de masini electrice sunt la loc de cinste.

Oricum, revenind la subiect, anul 2020 se anunta un an extrem de promitator, pentru ca majoritatea producatorilor mari au inceput sa dezvolte masini electrice si promit ca in 2020 le vor scoate pe piata. Autonomiile acestora au crescut insa preturile au stagnat sau chiar au scazut. Asa se face ca, daca vom avea in continuare subventia de ~10.000 Euro de la stat, pretul masinilor electrice poate fi aproape egal cu al corespondentelor pe combustibil fosil. Eu chiar am scris un articol pe Electromobilitate despre niste modele interesante pe care abia astept sa pun mana anul viitor, va recomand sa-l cititi ca sa intelegeti contextul la care ma refer.

Acestea fiind spuse, pentru finalul lui 2020 sau inceputul lui 2021 o masina electrica este in wishlist-ul familiei. In functie de mai multi factori (pret si subventie, disponibilitate – probabil multe nu se vor livra si alte detalii) masina electrica va fi ori una care sa inlocuiasca complet Qashqai-ul familiei, ori o a doua masina pentru drumuri in oras si in jurul orasului, cum este VW eUP/Skoda Citigo iV, o masinuta care la aproximativ 11000 euro dupa subventii ofera o autonomie de peste 250 Km. Mai mult decat suficient pentru a satisface peste 80-90% din nevoile cu deplasarea.

In final, va spun ca de fapt asta inseamna #ElmobChallenge: haideti sa trecem cat mai multi la masini electrice macar pentru a diminua poluarea din orase, care ne distruge in mod direct. Daca nu putem sa facem noi asta, sunt convins ca exista persoane care pot sa o faca insa inca nu au aflat de beneficiile masinilor electrice. Pentru asta va invit sa cititi articolul de la care a plecat de fapt aceasta provocare pentru sanatate.