Review Deepcool Assassin III – cel mai bun cooler pe aer pe care l-am testat

Coolerele pe aer high-end, fie că ne place sau nu, sunt pe cale de dispariție. Deși zona entry-level este încă dominată de sisteme de răcire pe aer, entuziaștii au ajuns să prefere soluțiile de tip all-in-one sau custom loop-urile. Totuși, acestea din urmă prezintă și unele dezavantaje: sunt mai dificil de montat, prețurile sunt ceva mai piperate și, de ce nu recunoaștem, există și riscul scurgerilor de lichid. Tocmai din aceste motive, mulți se încăpățânează să nu asocieze lichidele cu hardware-ul și să rămână la heatsink-uri imense.

Pentru o perioadă foarte lungă de timp, Noctua NH-D15 a fost considerat cel mai performant cooler pe aer de pe piață, însă competiția nu doarme și vine tare din China. Ultimul competitor direct vine de la Deepcool, sub brand-ul premium Gamer Storm, și se numește Assassin III. Este promovat drept un NH-D15 killer în mod indirect chiar pe pagina de prezentare și se laudă că poată disipa până la 280 wați. Reprezentantul Deepcool cu care țin legătura chiar mi-a zis și un mic secret: după ce iese de pe banda de fabricație, fiecare cooler Assassin III este testat la un load de 200 wați și trebuie să obțină temperaturi cu 1 °C mai bune decât Noctua NH-D15, în caz contrar nu trece de control calității. De asemenea, producătorul chinez se laudă că Assassin III a fost proiectat pentru instalare cât mai ușoară și că nivelul de compatibilitate al acestuia cu memorii RAM și plăci grafice este cel mai ridicat din rândul coolerelor cu 6+ heatpipe-uri. Din nou, un atac subtil la adresa lui Noctua NH-D15.

Deepcool Gamer Storm Assassin III este compatibil cu socket-urile Intel LGA 115x, 1366, 2011 și AMD AM2, AM3, AM4, FM1 și FM2, singurul care lipsește fiind AMD TR4. Poate fi achiziționat de la PCGarage la prețul de 405,95 Lei.

Specificații Deepcool Gamer Storm Assassin III:

Dimensiuni 161 x 140 x 165 mm Dimensiuni heatsink 135 x 138 x 165 mm Dimensiuni ventilator 140 x 140 x 25 mm Greutate netă 1464 grame Heatpipe-uri Ø6 mm x 7 Turație ventilator 400 – 1400 RPM (450 – 1000 RPM cu filtrul de reducere a zgomotului) Airflow ventilator 90.37 CFM (64.33 CFM cu filtrul de reducere a zgomotului) Zgomot ventilator <34.2 dBA (26.8 dBA cu filtrul de reducere a zgomotului) Conector ventilator PWM 4 pini Bearing ventilator Fluid Dynamic Bearing

Ambalaj, accesorii și design

Assassin III sosește într-o cutie de carton mare și solidă. Pe partea frontală a acesteia avem o imagine de ansamblu a cooler-ului cu ventilatoarele montate, iar pe spate platformele compatibile și specificațiile complete. Accesoriile se găsesc într-o cutie separată și sunt bine organizate și etichetate pentru o identificare cât mai ușoară.

Deepcool pare că nu a făcut deloc concesii în ceea ce privește accesoriile incluse în pachet. Pe lângă bracket-urile și șuruburile de fixare, producătorul mai oferă și un tub foarte mare de pastă termoconductoare, cât să ajungă pentru câteva zeci de aplicări, un splitter pentru ventilatoare , două filtre PWM pentru reducerea zgomotului, un șervețel îmbibat în alcool pentru curățarea pastei termoconductoare, un card din plastic pentru întinderea acesteia și chiar și o surubelniță lungă pentru fixarea cooler-ului.

Backplate-ul și restul accesoriilor din kit-ul de montare suportă socket-urile Intel LGA 115x, 1366, 2011 și AMD AM2, AM3, AM4, FM1 și FM2, iar singurul care lipsește este TR4. Veți afla exact de ce în rândurile ce urmează. În cutie găsim, de asemenea, și un manual de instalare, precum și câteva stickere cu logo-ul Gamer Storm.

Cele două ventilatoare din pachet sunt de tip Gamer Storm TF140S. Sunt ventilatoare obișnuite de 140 mm, cu turații cuprinse 400 – 1400 RPM și control PWM. Dispun de garnituri cauciucate pentru reducerea vibrațiilor și de o serie de striații și decupaje pe pale pentru îmbunătățirea airflow-ului.

Nu au iluminare RGB sau alte nebunii, însă compensează prin airflow-ul de 90.37 CFM. Pe de altă parte, sunt destul de gălăgioase, la turație maximă nivelul de zgomot fiind de 34.2 dBA. Utilizând filtrele PWM din pachet, turațiile sunt reduse la un interval de 450 – 1000 RPM, iar nivelul de zgomot coboară până la 26.8 dBA. Bineînțeles, această ajustare poate fi făcută și din fan curve, însă filtrele se pot dovedi utile pentru cei mai puțin pricepuți în astfel de reglaje.

La fel ca predecesorul său, Gamer Storm Assassin III adoptă un design dual tower cu suport pentru două ventilatoare: unul în mijloc și unul în partea dreaptă. Este un cooler mare și greu, cu dimensiuni comparabile cu cele ale competitorului său direct, Noctua NH-D15.

Heatsink-ul măsoară 135 mm lungime, 138 mm lățime și 165 mm înălțime și cântărește 1464 grame. Cu ventilatoarele montate, înălțimea sa ajunge undeva pe la 170 mm și încape fără probleme cam în orice carcasă modernă. Are un finisaj metalic, lucios, care pare se zgârie destul de ușor pe secțiunile expuse, însă lamelele sunt solide, dense și nu se îndoaie mai deloc.

Zona superioară este prevăzută cu două capace din plastic glossy pentru mascarea capetelor heatpipe-urilor și, spre surprinderea mea, acestea nu sunt marcate cu vreun logo sau cu alte elemente de branding. Cooler-ul este proiectat pentru a fi compatibil inclusiv cu module de memorie foarte înalte, cu înălțime de până la 31 mm în configurația standard.

Decupajele dedicate sunt prezente pe ambele părți, astfel că nu există probleme nici pe sistemele HEDT unde modulele RAM sunt instalate simetric pe placa de bază.

În cazul în care memoriile RAM sunt mai înalte de 31 mm, acestea pot fi instalate prin ridicarea cu câțiva mm a ventilatorului din partea dreaptă sau, după caz, a amândurora, însă în această situație trebuie să țineți cont de înălțimea maximă a cooler-ului poate ajunge chiar și până la aproximativ 200 mm. Prin urmare, trebuie să analizați cu mare atenție dacă carcasă va fi suficient de încăpătoare.

Baza cooler-ului este legată de heatsink printr-un set de șapte heatpipe-uri (vs. șase pe Noctua NH-D15) și este realizată din nichel.

Nu are un finisaj de oglindă, însă este foarte bine executată, fără imperfecțiuni sesizabile, așadar transferul termic ar trebui să fie unul foarte bun.

Pasta termoconductoare nu este preaplicată și vine, după cum spuneam, la tub. Din moment ce a fost inclus un card de întindere a acesteia în pachet, mă gândesc că aceasta este metoda de aplicare sugerată de producător, însă pentru mine „metoda bobului de mazăre” nu a dat greș niciodată.

Deepcool nu doar că sugerează că Assassin III este un Noctua NH-D15 killer, ba chiar împrumuta și sistemul de prindere de la acesta, iar asta nu e neapărat un lucru rău. La urma urmei, noi, în calitate de consumatori, ne dorim performanțe și prețuri cât mai bune și nu ar trebui să ne preocupe prea tare cine de la cine s-a inspirat.

Procesul de montare este relativ simplu, partea cea mai complicată fiind fixarea backplate-ului de placa de bază. Pentru început, trebuie introduse cele patru șuruburi în backplate în decupajele destinate platformei pe care montați cooler-ului, acestea fiind documentate în manual și marcate sugestiv. Apoi, backplate-ul se introduce în placa de bază și se fixează în poziție prin cele patru piulițe, preferabil prin înșurubare în diagonală. După acest pas, se fixează frontplate-urile Intel sau AMD, în funcție de platformă, peste care vine heatsink-ul, și se însurubează cât se poate de bine cele două șuruburi de la baza heatsink-ului cu ajutorul șurubelniței din pachet.

Acum probabil vă întrebați de ce cooler-ul nu este compatibil cu socket-ul AMD TR4. Motivul este cât se poate de simplu. Procesoarele Ryzen Threadripper se întind pe o suprafața destul de mare, iar baza cooler-ului și sistemul de prindere de pe Deepcool Gamer Storm Assassin III sunt mult prea mici pentru a acomoda socket-ul TR4. Probabil că s-ar fi putut făcut unele ajustări pentru a-l face compatibil, însă mă gândesc că acest lucru ar fi necesitat schimbări drastice de design și un set în plus de accesorii, adică și un preț ceva mai mare.

Metodologie de testare și performanțe

Mi-aș fi dorit să-l văd la treabă și pe AMD Ryzen Threadripper 2970WX, însă cum cooler-ul nu este compatibil cu socket-ul AMD TR4, a trebuit să mă rezum în a-l testa doar pe platforma cu placă de bază Z390 și procesor Intel Core i9-9900K. Măsurarea temperaturilor în idle s-a făcut la „cold boot”, după 30 minute de inactivitate, în timp ce pentru full load am utilizat Prime95 26.6 setat pe profilul in-pace large FFTs. De ce o versiune atât de veche de Prime95? Pentru că versiunile recente se folosesc de instrucțiuni AVX ce vin cu un consum de energie mult mai mare decât în cazul load-urilor uzuale, iar asta atrage după sine temperaturi neobișnuit de mari, în unele cazuri diferențele fiind chiar și de 20 °C. În cazul coolerelor mai puțin performante, utilitarele de testare bazate pe instrucțiuni AVX pot duce chiar la thermal throttling, adică scăderea frecvenței și a tensiunii de alimentare a procesorului în vederea reducerii temperaturii. Acest lucru poate duce la rezultate inconsistente, așa că am ales să elimin complet utilitarele de stress test AVX din toate testele publicate. Datorită acestei diferențe din metodologia de testare este foarte posibil ca rezultatele prezentate mai jos să nu se alinieze cu cele raportate de alte publicații. Țin să mă mai menționez că inclusiv placa de bază și versiunea de BIOS pot avea o ușoară influență asupra temperaturilor, mai ales în cazul procesoarelor Intel rulate la frecvență stock.

Referitor la memorii, acestea au fost configurate conform frecvenței și latențelor incluse în profilul XMP. Având în vedere că am testat o multitudine de coolere, mare parte dintre ele pe lichid, testele în load au fost realizate timp de o oră pentru fiecare cooler în parte, în vederea atingerii echilibrului termic. Rezultatele obținute în idle au fost înregistrate după 30 minute de inactivitate și fără nicio aplicație care să ruleze în fundal. Pentru rezultate cât mai consistente, am renunțat la tuburile de pastă termoconductoare incluse în pachetele coolerelor și am folosit Noctua NT-H1 pentru toate testele. De asemenea, înainte de fiecare montare, atât procesoarele, cât și zonele de contact ale coolerelor au fost curățate foarte bine cu alcool izopropilic. Turațiile ventilatoarelor au fost gestionate de profilul standard al plăcii de bază Gigabyte Z390 Aorus Elite, iar pompele, acolo unde a fost cazul, au fost setate la viteză maximă. Toate sistemele de răcire au fost evaluate în regim open air, pentru a exclude eventualele limitări de airflow ale carcasei, iar temperatura ambientală a fost setată la 23 °C.

Sistem de test:

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Procesor: Intel Core i9-9900K

Memorie RAM: 4 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3600 Mhz CL16

Sursă: Seasonic PRIME Ultra 80+ Titanium 1000 wați

Placă grafică: KFA2 RTX 2080Ti HoF

Stocare: SSD Samsung Evo 970 500 GB NVMe

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 1909

Deși nu este lider în clasamentul nostru compus în mare parte din coolere all in one, Deepcool Gamer Storm Assassin III se descurcă extrem de bine pentru un cooler pe aer. Pe Core i9-9900K la frecvență stock obține 30 °C în idle, cu doar 7 °C peste temperatura ambientală.

Totuși, țin să vă amintesc că temperaturile în idle nu sunt tocmai relevante, diodele de măsurare a temperaturii de pe procesoare nefiind calibrate pentru precizie la temperaturi atât de joase. Acestea fiind spuse, temperaturile în idle prezentate au o marjă de eroare destul de mare și sunt incluse doar în scopuri orientative. În load, la frecvență stock, temperatura lui Intel Core i9-9900K se stabilizează la 51 °C, cu doar 28 °C peste temperatura ambientală și cu 2 °C mai puțin decât competitorul direct, Noctua NH-D15. Observați că în cazul de față Assassin III nu are un handicap notabil față de coolerele all-in-one din clasament, acesta reușind chiar să depășească o bună parte dintre ele.

Mulți dintre cei care se orientează spre un cooler performant, fie el pe aer sau pe lichid, sunt de regulă interesați și de potențialul de overclocking, așa că am să abordez și acest aspect. Chiar dacă nu am nimerit un golden chip în adevăratul sens al cuvântului, al meu Intel Core i9-9900K urcă fără probleme la 4.9 Ghz cu doar 1.29V. Cei ce îl au deja știu că este un procesor foarte gurmand și fierbinte atunci când este overclockat, însă Deepcool Gamer Storm Assassin III nu a întâmpinat dificultăți în a-l ține la temperaturi decente.

În idle procesorul are o temperatură de 33 °C, situându-se undeva la mijlocul clasamentului, în timp ce în full load temperatura este de 83 °C, din nou peste Fractal Design Celsius S36, Noctua NH-D15, Be Quiet! Silent Loop 280 și Be Quiet! Dark Pro 4. Interesant este că temperaturile sunt cu doar câteva grade peste cele mai performante coolere all in one din „artilerie”, toate cu radiatore de 360 mm, iar asta cu un disconfort acustic ceva mai scăzut decât a acestora din urmă.

Cele două ventilatoare Deepcool TF140S sunt foarte silențioase chiar și fără utilizarea filtrelor incluse în pachet, iar faptul că suportă reglarea turației în mod PWM constituie un real avantaj atunci când vă optimizați fan curve-ul. La turații joase, în idle, sunt aproape inaudibile, în timp ce în load pot fi optimizate extrem de bine în vederea obținerii unui raport echilibrat între temperaturi și zgomot. Dacă e să ne raportăm la soluțiile all in one moderne, prezentate mai sus, Deepcool Assassin III are un avantaj sesizabil în ceea ce privește nivelul de zgomot, fără a sacrifica însă în mod semnificativ temperaturile. La acest capitol este foarte similar și cu al său concurent direct, Noctua NH-D15. Ventilatoarele de pe NH-D15 sunt, conform specificațiilor, cam cu 10 dBA mai silențioase, însă la turații joase și medii, adică în condiții normale de utilizare, diferența este aproape insesizabilă.

Concluzie

Eforturile celor de la Deepcool au dat roade și iată că avem în sfârșit un cooler pe aer mai performant decât Noctua NH-D15. Deși diferențele nu sunt substanțiale, Gamer Storm Assassin III este cam cu 20% mai ieftin și, de ce să nu recunoaștem, se prezintă mult mai bine și din punct de vedere estetic. Totodată, cooler-ul are performanțe acustice excelente, este compatibil cu mai toate modulele RAM cu profil înalt și se instalează extrem de simplu. Dacă nu sunteți adeptul soluțiilor de răcire all-in-one, Deepcool Gamer Storm Assassin III este probabil cea mai bună alegere din această zonă de preț.

Îl găsiți la PCGarage la prețul de 405,95 Lei.