Nokia C1 – smartphone cu Android 9 Go la un pret foarte mic

Nokia/HMD a dezvaluit modelul C1, un smartphone ce ruleaza Android 9 Go Edition si care costa doar 53 de euro. Este prezentat in Kenya si probabil se va raspandi si in alte tari printre care si Romania.

Nokia C1 are un display de 5.45 inch cu rezolutie 480 x 960 pixeli, IPS, camera frontala de 5MP si tot de 5MP principala. Are la baza un procesor quad core de 1.3GHz de la MediaTek, 16GB de memorie si slot microSD.

Este dual-SIM, nu are 4G, dar are Wi-Fi, baterie de 2500mAh, micro USB, radio, jack de 3.5mm si incarcator.