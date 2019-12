Seria Redmi K20 este un real succes

Desi cu totii ne asteptam sa vedem anul acesta un Pocophone F2, Xiaomi a preferat sa mute divizia lor de „flagship killer” sub Redmi si au lansat K20 si K20 Pro anul acesta.

Redmi K20 sau MI 9T precum il gasim in pietele europene l-am testat si eu si am ramas placut surprins de raportul calitate/pret al telefonului, lucru pe care il pot spune in general despre aproape toate telefoanele Xiaomi. Chiar mai mult, unui coleg i s-a pus pata pe el astfel incat a cumparat de la evoMAG direct exemplarul testat de mine.

Astazi au anuntat ca seria K20 s-a vandut intr-un numar de 4.5 milioane de exemplare la nivel global, iar ieri seria K30 a fost deja prezentata. Noi ne vom stradui sa obtinem un terminal pentru testare cat de rapid posibil pentru a va oferi impresiile noastre despre el si sa vedem daca au continuat traditia.