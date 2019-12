Testam Pixel 3a XL pentru voi…

…desi trebuie sa recunosc faptul ca a fost si o curiozitate personala, deci il testez si pentru mine. Din trei motive:

pentru ca e primul Pixel care imi ajunge pe mana, dupa ce am avut Nexus 5, 5x si 6P. pentru ca ii caut telefon fiica-mii, care are probleme cu chinezaria ei . pentru ca e primul Pixel de buget al Google

Am primit ieri pachetul de la evoMAG si urmeaza sa intorc telefonul pe toate partile, sa pot face un review complet. Va pot spune pana acum ca este un telefon extrem de usor, care are un display luminos (normal, e OLED!) si care se misca rapid. Am primit, chiar la pornire, update la Android 10:

Ca si lipsuri, pentru ca am gasit deja cateva, pot enumera lispa deblocarii faciale, bezelurile mari ale partii frontale si incarcarea lenta. Adica, in timp ce OnePlus 6 personal se incarca complet in putin peste o ora, acest Pixel 3a XL ajunsese doar la 60%!!!

In cutie am gasit si adaptor de OTG, precum si niste casti pe fir, rezonabile ca si calitate. Deci se poate in 2019 sa primesti si casti in pachetul de retail! 🙂

Telefonul costa momentan 2349 lei la evoMAG. Mi se pare putim cam mare, dar ma astept pana in primavara sa se aseze pe la 1800-2000 lei, ceea ce l-ar face extrem de atractiv. Best buy as zice!

Ca de obicei, astept intrebarile si curiozitatile voastre, in rubrica de mai jos.