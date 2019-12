10 ani de Angry Birds

Nici nu stiu cum au trecut 10 ani. Celebrul joc care a ajuns sa fie recunoscut pe plan mondial tocmai a implinit frumoasa varsta de 10 ani si va ramane in istoria jocurilor.

Jocul s-a bucurat de un real succes in cei 10 ani si a primit diferite versiuni. Exista filme dupa joc, seriale si este portat pe aproape toate platformele posibile.

Peste 4.5 miliarde de descarcari in toate formele sale au avut loc in cei 10 ani. A fost printre primele jocuri pe care le-am incercat pe un smartphone. Angry Birds va ramane de acum in istorie ca fiind unul dintre cele mai populare jocuri.