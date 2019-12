Samsung a vandut deja 1 milion de Fold-uri

Scump, slab executat si cu probleme de fiabilitate. Asa ar descrie foarte multi celebrul Galaxy Fold. Noi nu suntem de aceeasi parere. In plus a fost deja vandut in peste 1 milion de unitati.

Samsung a incasat peste 2 miliarde de dolari din vanzarile lui Fold din septembrie si pana acum. Samsung isi propune ca anul viitor sa vanda 6 milioane de telefoane pliabile.

Asadar, cine zicea ca nu o sa se vanda bine? Tinand cont ca este un dispozivit foarte scump si exclusivit acesta a reusit o surpriza.