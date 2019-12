Jocul Gothic ar putea primi un remake in viitor

O surpriza placuta si-a facut aparitia pe Steam in acest weekend.

Gothic 1 a fost jocul care mi-a mancat mai bine de 2 saptamani din viata dupa ce am dat capacitatea de la final de clasa a VIII a si a fost titlul care m-a facut sa ma indragostesc de RPG-uri si jocuri open-world. A fost urmat de un Gothic II, care a adus implicit multe nopti nedormite si o lume activa, vie, urmata de decizii si consecinte. Gothic 3 a fost titlul care s-a lasat asteptat ani intregi si a lasat o parte din fani cu buza umflata datorita schimbarilor si a optimizarii din topor (noroc cu fanii care au creat Enhanced Edition). Despre Gothic 4 (Arcania) nici nu are sens sa va vorbesc, probabil cunoasteti povestea: developer nou si un dezastru de joc la lansare.

Primele doua jocuri din serie sunt dupa mine cult classics care trebuie jucate de absolut orice gamer si ma bucur ca inca mai am Cd-urile cu Gothic 1 full oferite de raposata revista Level. La 18 ani de la lansarea primului joc, THQ Nordic pare ca doreste sa readuca seria in interesul gamerilor si de nicaieri au lansat un teaser demo jucabil a ceea ce ei doresc sa fie renasterea seriei. Este gratuit si poate fi descarcat de oricine detine un cont de Steam si un titlu Gothic in palmares. Eu l-am descarcat si l-am jucat putin (mai jos aveti secvente de gameplay din sesiunea mea).

Cu acest demo, THQ Nordic doresc sa testeze piata pentru potentialul interes al jucatorilor in aceasta serie si sunt deschisi la feedback. Dupa cum veti observa si in secventele mele, jocul a suferit schimbari majore la partea de gameplay, care acum este similara cu cea din For Honor. Pe langa gameplay, grafica bineinteles ca arata diferit si se poate observa lejer ca nu este nici optimizat si nu arata nici foarte bine. Voice acting-ul este la randul lui stangaci. Toate aceste aspecte insa se pot rezolva: jocul are la ora actuala o data de lansare vizibila pe Steam: decembrie 2021. Probabil in functie de feedback-ul primit in urma acestui demo, proiectul va fi fie abandonat fie continuat. Il puteti descarca de aici.