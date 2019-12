Samsung a prezentat Galaxy A51 si A71

Doua noi modele din gama mid-range 2020 a celor de la Samsung au fost prezentate.

Samsung Galaxy A51 este urmasul lui Galaxy A50 pe care l-am testat si il gasiti prezentat in articolul de aici. Galaxy A51 foloseste un procesor Exynos 9611 octa-core, realizat pe o arhitectura de 10nm. In functie de piata pe care se va vinde, va veni ori cu 6, ori cu 8GB RAM si 64GB, respectiv 128GB pentru stocare. Ecranul este de tip Super AMOLED cu o diagonala de 6.5inch si aspect 20:9, rezolutie 1080×2400. Senzorul de amprenta va fi integrat in ecran. Autonomia va fi asigurata tot de o baterie de 4000mAh, precum cea de pe A50 si incarcarea rapida la 15W, ceea ce probabil se va traduce la 120 de minute incarcare de la 0 la 100%. Atat A51, cat si A71 sunt confirmari ale design-ului pe care il va avea Samsung Galaxy S11: camera frontala este pozitionata similar ca la Note 10 intr-un hole-punch, iar pe spate camerele foto principale sunt asezate in forma literei L, intr-un dreptunghi. Galaxy A51 va folosi o camera foto frontala de 32MP, iar pe spate este prezent un senzor de 48MP, alaturi de unul de 12MP pentru fotografii ultra-wide, unul de 5MP dedicat pentru poze macro si unul de 5MP pentru adancime.

Pretul lui A51 va fi de 310euro si probabil va fi disponibil in Romania la inceputul anului viitor.

Fratele mai mare, Galaxy A71 este similar in termeni de aspect cu A51, dar specificatiile sunt mai atractive. Acesta foloseste un procesor Snapdragon 730 fabricat pe o tehnologie de 8nm, cu 128GB pentru stocare si 6 sau 8 GB RAM. Ecranul a ramas identic cu cel al modelului A70: Super AMOLED 6.7 inch, cu o rezolutie de 1080×2400 cu senzorul de amprenta tot in ecran. Capacitatea bateriei este de 4500mAh si incarcare rapida la 25W. Frontal foloseste acelasi senzor foto de 32MP precum A51. Pe spate prezinta un senzor principal de 64MP, probabil acelasi senzor ultrawide de 12MP, 5MP pentru macro si 5MP de adancime.

Pretul acestuia inca nu a fost facut public.

Ambele telefoane vor veni cu Android 10 si One UI 2.0.