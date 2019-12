Ferrari nu se grabeste sa produca un model electric

Chiar daca italienii au in portofoliu un model hibrid nu se grabesc sa lanseze o masina full electrica. Ferrari a spus ca pana in 2025 nici nu are de gand sa produca un astfel de model.

Nu pentru ca nu poate ci pentru ca Ferrari considera ca tehnologia actuala nu se ridica la nivelul asteptarilor si ca exista inca probleme majore in ceea ce priveste viteza de incarcare si autonomia.

In schimb vor produce modele hibride si pana in 2022 vor ca acestea sa reprezinte 60% din vanzarile lor. Vor sa experimenteze tehnologia cu hidrogen si biocombustibil pentru a gasi alternative mai eficiente.

Ferrai cunoaste limitarile acestei tehnologii si nu considera ca este timpul sa o incerce.