Imaginile din satelit din Google Maps acopera 98% din suprafata planetei

Google Maps probabil va intra in istorie ca fiind unul dintre cele mai revolutionare servicii. Google a anuntat ca procesul de cartografiere acopera 98% din suprafata planetei.

Google spune ca a inregistrat 10 milioane de mile, adica poti sa inconjori Pamantul de 400 de ori. Google Earth are 36 de milioane de km patrati de imagini in HD, imagini care acopera zone in care locuieste 98% din populatia acestei planete.

Probabil stiti ca Google foloseste masini cu camere speciale pentru a cartografia strazile la 360 de grade. Dar in zonele in care nu se poate circula cu masina trimit oameni cu echipamentul in spate. Local se pot folosi de diferite mijloace de transport: carute, barca etc.

Am vazut cu ochii mei un om de la Google cu camera in spate mergand intr-o caruta.

Google Maps si Google Earth sunt cele mai bune servicii de cartografiere pe care noi le putem folosi la scara larga. Va mai puteti imagina viata fara ele?