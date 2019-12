Oppo are deja un telefon fara porturi, fara butoane de volum si cu camera frontala ascunsa sub display

Va spuneam intr-un articol anterior ca Apple ar putea renunta definitiv la portul de incarcare in 2021. Ar fi o miscare foarte proasta daca ma intrebati pe mine. Pentru a demonstra ca este posibil Oppo a prezentat un prototip similar.

Nu este un telefon pregatit de lansare ci doar o demonstratie. Oppo a produs un telefon fara porturi si cu un singur buton, cel de power. Camera este ascunsa sub display, butoanele de volum sunt virtuale in genul lui Mate 30 Pro si nu are nici jack si nici port de alimentare.

Incarcarea este wireless, ecranul OLED, nu are notch si ar costa destul de mult. Cert este ca se poate produce un astfel de telefon si se poate utiliza fara probleme dar cu cateva limitari.

Sa speram ca zvonul legat de Apple este fals si nu o sa asistam la o astfel de schimbare.