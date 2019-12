Razer Huntsman Tournament Edition – tastatura foarte buna pentru gamerii pretentiosi

Am spus cu diferite ocazii ca tastaturile de gaming scumpe nu sunt pentru orice gamer. O tastatura scumpa poate face diferenta dintre un meci castigat si unul pierdut doar daca utilizatorul stie cum sa o foloseasca. Razer Huntsman Tournament Edition este o tastatura pentru profesionisti si cu un pret pe masura.

Desi este posibil sa supar pe cineva prin aceasta afirmatie imi asum toate cuvintele. Testand multe periferice la viata mea am ajuns la o concluzie destul de clara pentru mine. Perifericele de calitate pot face diferenta dintre un joc prost si un joc bun cu o conditie.

Testand Razer Huntsman Tournament Edition mi-am confirmat singur ca o tastatura sau un mouse de calitate poate fi pus in valoare doar de un jucator profesionist. Huntsman TE mi-a aratat ca nu sunt in stare de asa ceva si probabil sunt putini oameni care pot controla aceasta tastatura la un nivel ridicat.

Razer si-a schimbat perceptia asupra perifericelor si acum se adreseaza jucatorilor eSports, adica cei profesionisti care sunt foarte atenti la detalii si cauta cele mai bune produse.

Razer Huntsman Tournament Edition este o tastatura pentru acesti oameni si nu te iarta absolut deloc daca nu ai skill-urile necesare. Am observat acest lucru pe pielea mea.

Discutam despre o tastatura cu switch-uri Linear Optical, proprietare Razer, unele dintre cele mai rapide din cate am testat eu in aproape 10 ani. Pur si simplu am fost socat de aceasta tastatura si de capabilitatile ei in gaming.

Razer a schimbat nu doar publicul tinta ci si materialele folosite in constructia produselor pentru eSports. In acest caz avem o tastatura din plastic, dar unul mai dur, mai rezistent si mai putin placut la atingere. Este genul acela de tastatura pe care o iei cu tine la razboi, va rezista in lupta si o poti lua cu tine mai departe.

Ca sa va faceti o idee despre aceste swtich-uri optice ele au nevoie de o miscare de doar 1mm pentru a fi actionate. Practic sunt extrem de sensibile si mai mult de atat sunt liniare. Adica ele se duc pana jos si revin fara nici o piedica, fara nici un click.

Asta face ca tastatura sa fie groaznica pentru scris dar ideala pentru gaming. In gaming trebuie sa fii rapid, comenzile sa vina repede. Este facuta sa reziste pana la 100 de milioane de apasari si este ideala in jocuri de toate genurile.

Este iluminata RGB pe fiecare tasta, are cablu detasabil cu interfata USB Type C si picioare de cauciuc pe 2 pozitii. Fiind versiunea Tournament Edition nu are NumPad si este mai scurta fiind usor de transportat.

Am folosit tastatura in multe jocuri si este absolut fantastica. Senzatia oferita este mult mai placuta, simti ca jocul se desfasoara mai repede dar trebuie sa oferi o atentie deosebita tastelor. Avand o actionare extrem de rapida o sa dureze putin pana te obisnuiesti.

Desi actionarea se face la doar 1mm cursa tastelor este mai lunga de atat. Sunt genul de switch-uri gandite strict pentru gaming si atat, rapide si precise.

Recomand tastatura, este senzationala in gaming si in mainile unui priceput va fi pusa in valoare. Din softul Razer poate fi setata dupa bunul plac, dar pentru asta am atasat print screen-uri. Pozele vorbesc de la sine.Momentan nu am vazut sa existe in Romania, o sa apara probabil curand, dar pe Amazon o gasiti pe la 130 – 150 de dolari.