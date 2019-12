Wham!’s – Last Christmas remasterizat in 4K

Zilele trecute in timp ce eram la serviciu si ascultam muzica am primit la recomandate melodia deja celebra a lui George Michael. Ce era ciudat in titlu era, evident, mentiunea ca este 4K. Culmea, postata de pe canalul oficial.

Initial am crezut ca era un clickbait, insa Sony Music a remasterizat videoclipul in 4K. Au facut o treaba excelenta, videoclipul arata senzational si puteti vedea detaliile fine.

Anii 80, desi nu i-am trait, arata minunat. Hainele, coafurile si alte elemente din acei ani sunt redate la un nivel excelent de parca ar fi fost filmat in prezent.

Fara alte comentarii, deja probabil plictisiti de melodia veche de 35 de ani, dar inca foarte buna, va recomand sa vedeti clipul cu mare atentie.