Grupul/Comunitatea ArenaIT pe Facebook: hai la discutii

Noi am incurajat tot timpul comunicarea prin comentarii aici, pe blogul ArenaIT, si de multe ori unele discutii s-au incins atat de tare incat a iesit cu scantei. Chiar si asa, noi nu reusim sa acoperim absolut toate subiectele aici, de aceea acum avem un grup de Facebook.

Grupul de Facebook e metoda comoda si usoara (pentru majoritatea) de a deschide o noua conversatie pe orice subiect doresti tu. Am vazut ca se leaga bine comunitatile in jurul lor asa ca am decis sa deschidem si noi unul.

Avem de inceput cateva reguli (de bun simt zic eu) iar postarile intra in moderare. Va asteptam acolo: https://www.facebook.com/groups/arenait/

*In principiu, articolele ArenaIT nu vor fi postate pe grupul de Facebook decat daca sunt de mare interes, asa ca incurajam in continuare dezbaterile si AICI, in sectiunea de comentarii.