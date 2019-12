BenQ EX2780Q – cel mai tare monitor de gaming in acest moment

Pe data de 31 octombrie 2019 a fost prezentat acest monitor. V-am spus ca este o veste interesanta deoarece Zowie produce monitoarele de gaming in familia BenQ. Si totusi, compania mama a lansat un monitor de gaming si in buna traditie a rupt gura targului. BenQ EX2780Q este in acest moment unul dintre cele mai bune monitoare de gaming de pe piata, daca nu chiar cel mai bun.

Incerc sa nu va mai plictisesc cu multa informatie inutila in review-uri la produse simple. In cazul de fata, monitorul ofera tot ce ai nevoie pentru o sesiune de gaming completa la tine acasa.

Spun „acasa” deoarece Zowie produce monitoare pentru eSports care intr-o utilizare casnica nu pot fi o idee prea buna, ele fiind dedicate strict gaming-ului.

In schimb acest BenQ poate fi folosit acasa fara probleme si nu doar pentru gaming. Este un monitor polivalent care exceleaza la fiecare capitol.

In primul rand vine cu un design superb, un pic old school. Are marginile integrate in display, nu foarte groase si o bara de sunet integrata in monitor care ascunde un sistem audio 2.1 de la treVolo.

Este de departe cel mai tare sistem audio integrat pe un monitor. Vorbesc cat se poate de serios, boxele integrate sunt geniale si nu mai ai nevoie sa iti cumperi boxe separate.

Volumul este foarte ridicat, se aude clar si are bass foarte bun. Repet, este un sistem audio 2.1 integrat intr-un monitor care se aude mai bine decat multe sisteme audio pe care le gasiti pana in 100 lei. Este de 2 x 2W si 5W subwooferul.

La capitolul design mentionez ca nu se inalta ci are reglej doar fata/spate. Are o talpa metalica generoasa si un plastic de buna calitate inclusiv pe spate.

Arata bine, impunator, este solid si nu tremura deloc pe birou nici macar atunci cand dai cu pumnul. Este stabil si pana acum am fost intrebat de 3 ori ce model este caci nimeni nu a mai vazut unul similar.

La capitolul imagine BenQ EX2780Q se descurca exemplar. Are un panou IPS foarte bun care acopera 95% din spectrul de culoare DCI-P3, 144Hz si rezolutie 2560 x 1440 pixeli.

Am ramas placut impresionat cand am verificat daca panoul sufera de clasicele probleme intalnite la un IPS. BenQ a lucrat foarte bine caci panoul nu sufera de nici o problema.

Are o iluminare uniforma, culori foarte bune si contrast excelent. Probleme specifice unui panou IPS nu exista pe acest model si este o mare bila alba.

Un alt avantaj major este ca poti lucra fara probleme cu programe de editare foto si video. Avand un spectru de culoare larg si un panou IPS poti face mai multe lucruri.

In mod normal un monitor de gaming cu panou TN sau VA este limitat doar pentru gaming, iar orice activitate desfasurata pe respectivul monitor este o experienta proasta.

Pe EX2780Q poti vedea un film fara probleme, poti edita in Photoshop la un nivel destul de ridicat si te poti juca in voie. De asta va spuneam la inceput ca este un monitor polivalent care exceleaza la fiecare capitol.

Tineti cont si de urmatorul aspect: pretul – 500 euro. In banii astia este un monitor excelent si cu toate ca mi-am dorit sa ii gasesc defecte, o bila neagra, ceva care sa nu imi mearga la suflet, nu am gasit. As putea sa zic de reglajul pe inaltime, dar sa fim seriosi…

Era sa uit! Vine la pachet cu o telecomanda din care poti seta foarte usor volumul, ai acces la meniu si poti controla monitorul ca pe un televizor. Este foarte utila chiar daca o s-o folosesti foarte rar.

Pe partea de conectica dispune de 2x HDMI 2.0, DP 1.4 si USB Type C care permite transferul de date, alimentare cu o putere de pana la 10W si inclusiv imagine. Eu l-am folosit pe USB Type C din laptop folosind cablul cu care vine in pachet.

FreeSync este la posturi, HDRi este si el prezent alaturi de alte sisteme gandite pentru ati proteja vederea. Inca nu este disponibil in Romania, dar cand apare o sa vina la un pret de aproximativ 500 de euro.