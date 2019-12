Gadget-uri si fenomene care au marcat anii 2010-2019

Pentru ca se termina un deceniu interesant din viata noastra am decis sa vedem care sunt acele gadget-uri care ne-au marcat in acesti ani. Care sunt acele produse cu un impact atat de puternic care au schimbat lumea sau pur si simplu ne-au atras atentia mai mult decat trebuia.

Articolul este inspirat de la The Verge. Ordinea in care prezetam aceste gadget-uri este aleatorie.

1. iPad

La inceputul anului 2010 Steve Jobs ne-a prezentat ceea ce el spera sa fie inlocuitorul batranului PC. Tableta a fost prezentata ca un desktop replacement insa la acea vreme nu avea nici o sansa sa inlocuiasca PC-ul. Nici acum nu o poate face dar cel putin a avansat si chiar poate fi utila.

iPad-ul a dat startul unei noi categorii de produse, fiecare producator venind cu propria tableta care mai de care mai interesanta. In prezent tabletele sunt partial moarte, iPad-ul fiind singura tableta pe care o putem mentiona inca in viata si pe care se lucreaza intens.

Apple a dezvoltat un sistem de operare dedicat pentru iPad si in acest moment este cea mai folosita tableta din lume, are support pentru stylus si este mai puternica decat unele laptop-uri low end.

2. Bateriile externe

De cand smartphone-urile si tabletele au inceput sa isi mareasca cota de piata, bateriile externe au venit ca un accesoriu esential si nelipsit din buzunarele noastre. Cred ca orice persoana are cel putin o baterie externa. Acestea s-au imbunatati odata cu telefoanele, s-au ieftinit si au capatat diferse forme.

3. Google Glass

Un proiect foarte interesant si indraznet din 2013 care pret de cativa ani ne-a facut sa credem ca viitorul SF pe care il vedeam in filme va fi mai aproape ca niciodata. Din pacate Google Glass a fost un esec si nici nu o sa mai vedem ceva similar prea curand.

4. Google ARA

Un alt proiect interesant din 2014 care s-a dovedit tot un esec. Project ARA reprezinta un smartphone facut din componente, modular si care putea fi imbuntatiti treptat. Si acest proiect a sfarsit trist.

5. Iluminarea RGB

Este peste tot! Casti, tastaturi, mousi, telefoane, monitoare, ceasuri, huse, baterii, memorii RAM, ventilatoare si lista poate continua. Acest tip de iluminare a prins foarte bine la public desi o mare parte detesta produsele cu iluminare RGB.

Eu si Razvan suntem Pro RGB, nu ne deranjeanza deloc.

6. Samsung Galaxy Note

„Este prea mare”, „Este prea gros”, „Este inutil”, „De ce are un stylus?” Si totusi uitati ce a ajuns seria Note astazi. Daca in 2011 era vazut ca un telefon prea mare, greu, gros, urat si greu de utilizat cu o singura mana si pe atunci se numea phablet, astazi toata lumea vrea telefoane mari si toti producatorii au in portofoliu telefoane cu ecrane generoase. Seria Note este in prezent un real succes pentru Samsung si va continua si in viitor.

7. Samsung Galaxy Note 7

Nu putem trece peste Note 7, celebrul model care in 2016 avea prostul obicei de a exploda cand iti era lumea mai draga. Acesta a fost retras de pe piata ulterior, Samsung si-a cerut scuze si din acel an au inceput sa puna mai mult accent pe calitatea bateriei, ea fiind cauza exploziilor.

8. Windows Phone

Unul dintre cele mai stabile si mai rapide sisteme de operare pentru telefoane si tablete. Windows Phone a fost prezentat in 2010 si a decedat in 2017. Este o pierdere pentru industria mobila deoarece era un sistem de operare bun dar neinteles. Era la fel de rapid si de stabil ca un iOS, insa lipsit de aplicatii si prea putin placut de public.

9. Microsoft Kinect

In 2010 a luat nastere Kinect, un dispozitiv pentru Xbox 360 care iti permitea sa te joci prin miscari si gesturi in fata unei camere. Just Dance a fost un joc foarte popular pentru Kinect si nu mai aveai nevoie de controller. Trebuia doar sa te misti in fata lui si sa vezi cum personajul tau din joc se misca la fel ca tine. Din pacate in 2017 s-a oprit productia si cam atat a fost sa fie.

10. Windows 8 si Windows 10

In 2012 cand a fost lansat, Windows 8 a fost un esect pentru Microsoft si noua ne-a dat doar batai de cap. Interfata noua, bug-urile care nu se mai terminau si instabilitatea pe care o oferea a dus la nasterea lui Windows 8.1 si ulterior la nasterea lui Windows 10.

Windows 10 este un real succes si este ceea ce trebuia sa fie de la bun inceput Windows 8. Adica un sistem de operare foarte bine optimizat, cu un aspect fresh, fara cerinte prea mari, rapid si cu mai putine limitari.

Tot aici mentionam si moartea lui Windows NT.

11. Fidget spinner

A luat nastere in 2017 si a murit la fel de repede precum a aparut. Moda a fost temporara si ne bucuram ca a disparut.

12. Kendama

La fel ca spinnerul…

13. iPhone 6 Plus

In 2014 a luat nastere iPhone 6 si versiunea mai mare Plus. Versiunea cea mare si-a facut simtita prezenta prin simplul fapt ca se indoia in buzunar. Era foarte fragil din cauza unui spatiu gol din carcasa. Problema a facut inconjurul lumii si din fericire la varianta 6S nu au mai fost probleme.

14. Bicicletele electrice

Au luat amploare in ultimii ani inclusiv la noi pe strazi. Sunt foarte multe, s-au ieftinit si sunt o alternativa buna mai ales in orasele aglomerate.

15. Motorola

S-a plimbat de colo-colo si intr-un final a ajuns la Lenovo si din pacate a stat in umbra cativa ani. Abia acum a inceput sa repara cu produse interensante dupa ce in 2013-2014 au surprins piata cu seria Moto G, telefoane accesibile cu un hardware decent si soft curat.

16. Adaptorul pentru casti

De cand cu disparitia jack-ului audio din 2016, moda inceputa de Apple, adaptorul pentru jack audio a devenit foarte popular. Toti producatorii au inceput sa scoata treptat mufa jack de pe telefoane fara nici un motiv intemeiat pe moment. In prezent nu prea mai exista telefoane cu mufa jack.

17. Castile bluetooth

Acesta este si motivul pentru care nu mai exista jack audio pe telefoane. In 2016 Apple a lansat Air Pods, castile wireless fara nici un fir de legatura, niste dopuri de urechi oribile pe moment care au schimbat piata. Oricat de mult au fost criticate, acum majoritatea producatorilor ofera astfel de casti.

18. Boston Dynamics

Robotii aia sunt infricosatori, nu mai au nevoie de nici o prezentare.

19. Imprimanta 3D

Un gadget foarte scump la inceput dar care acum poate fi comandat foarte usor de pe orice magazin din China la un pret foarte mic. Imprimanta 3D ofera posibilitatea de a printa un obiect real folosind un material plastic. Este foarte utila deoarece se pot produce acasa tot felul de obiecte mici.

20. Incarcarea wireless

O alta moda care nu a disparut inca este incarcarea wireless. Nu, telefonul nu se incarca „din aer” ci trebuie asezat pe un suport special care este conectat la priza…cu fir. Deci nu prea este wireless in adevaratul sens al cuvantului.

Dar sunt multi oameni care prefera sa aseze telefonul pe un pad special decat sa-l mai bage la incarcat cu un cablu normal. Din diverse motive…Cert este ca in urmatorul deceniu o sa luam parte la adevarata incarcare wireless.

21. OnePlus

Un producator nou de telefoane mobile a surprins piata in 2014. Personal nu credeam in ascensiunea companiei dar iata ca astazi sunt un nume greu. OnePlus este un producator important in prezent care ofera telefoane puternice dar la un pret mai mic decat rivalii mai mari cu nume mai rasunatoare.

22. Selfie stick

Lansat in 2014, nu mai are nevoie de nici o prezentare.

23. Castile VR

Oculus Rift a fost prima casca VR prezentata in 2012. De atunci si pana acum piata VR nu s-a extins foarte mult dar a ramas un mediu de explorat si cu mult potential.

Intre timp Facebook a cumparat Oculus in 2014 cu sperante mare, insa nu s-a intamplat nimic notabil de atunci si pana acum. Au aparut noi producatori de casti VR si jocuri dedicate.

24. Bratarile si ceasurile inteligente

Bratarile inteligente au inceput sa devina populare din 2013 cand Fitbit a lansat Flex, o bratara cu doar 3 LED-uri. Acestea nu s-au transformat foarte mult dar au ajuns obiecte esentiale pentru majoritatea dintre noi.

Ceasurile inteligente au avut perioada lor de glorie cand Motorola a prezentat Moto 360, si in prezent un ceas foarte tare! In prezent doar Apple mai ofera ceasuri cu adevarat smart si capabile de multe lucruri. Celelalte modele nu sunt la fel de bine puse la punct dar pot fi un accesoriu util si cool in acelasi timp.

In schimb bratarile pot fi chiar mai apreciate decat ceasurile pentru ca sunt ieftine si iti pot monitoriza corpul si activitatile.

25. Boxele portabile

Au pornit ca niste gadget-uri scumpe si slabe care doreau sa inlocuiasca difuzorul telefonului. Au evoluat frumos si avem in prezent boxe portabile care se aud extrem de bine. Un bun exemplu sunt modelele de la Sony, JBL si vedeta UE Boom de la Logitech.

26. eBook Reader-ul

O tableta usoara, subtire si cu o autonomie de zile intregi, dar cu un ecran alb-negru care imita hartia. A fost conceputa special pentru a citi si de a stoca un volum mare de informatie intr-o singura tableta. Astfel, un eBook Reader poate contine 1000 de carti si cititul a devenit mai interesant. Cine credea ca un astfel de produs o sa fie interesant cand deja existau tablete?

27. Raspberry Pi

In 2012 a fost lansata prima versiune, un PC cat o palma si cu un pret de 35 de dolari. S-a vandut in 25 de milioane de unitati si este a 3-a cea mai vanduta platforma de calculator dupa Mac si PC. In prezent Raspberry Pi a avansat, este mai puternic si la fel de accesibil.

28. Televizoarele OLED

LG a dat startul in 2012 cu primul televizor OLED. Astazi inca exista si cam toti producatorii au in portofoliu televizoare OLED. S-au mai ieftinit, s-au imbuntatit si vor continua sa evolueze pana cand vor inlocui tehnologia LED. Probabil.

29. Masinile electrice

Tesla Model S a dat startul unei noi generatii de masini. A fost modelul care a promis multe dar a venit cu un pret pe masura. Este in continuare o masina superba, puternica si care iti produce fiori.

Model S va ramane in istorie ca fiind modelul care i-a facut pe ceilalti producatori sa se focuseze pe automobile electrice. Un alt model emblematic este Model 3, varianta mai accesibila care a doborat recorduri de vanzari.

Putem mentiona Renault Zoe, Nissan Leaf dar si BMW i3 si i8 drept modele emblematice pentru acesti 10 ani. Sunt primele modele electrice accesibile.

30. USB Type C

O noua forma de conectivitate, mai puternica, mai prietenoasa si care a devenit un standard in prezent. USB Type C inlocuieste clasicul USB 2.0/3.0 si are o forma noua reversibila. Poate suporta un transfer de date impresionant simultan cu transferul de energie electrica.

31. Dronele

Pare ca nu mai sunt atat de populare ca acum 2-3 ani dar sunt gadget-uri foarte importante care au schimbat lumea. Sunt folosite in diferite domenii, se organizeaza curse cu drone si orice pasionat de tehnologie detine macar o drona.

Un model emblematic este DJI Phantom care a fost lansat in 2013 si de unde a pornit toata nebunia.

32. Asistentii vocali

Siri a fost primul asistent vocal implementat pe un telefon la scara mondiala. Desi foarte prosta la inceput, Siri este in prezent unul dintre cei mai buni asistenti vocali. Amazon Alexa, Google Assistant sunt alternative foarte bune care au fost transpuse chiar in boxe dedicate independete de telefon.

Amazon Echo a fost lansat in 2014 a fost prima boxa cu asistent vocal, Alexa, si care i-a inspirat si pe altii sa produca gadget-uri similare. Sunt raspandite in toata lumea, se vand foarte bine si pot fi utile.

33. Samsung Galaxy S8

A fost primul telefon care ne-a aratat ca marginile ecranului pot disparea. Desi ele nu erau eliminate ci doar au devenit mai mici, a pornit o noua moda. Din 2017 producatorii incearca sa elimine marginile sau sa le faca mai subtiri.

34. iPhone X

Si a urmat iPhone X, telefonul care a inceput o noua moda: notch-ul. Desi telefonul nu mai avea nici un fel de margine neagra, a ramas acest notch in partea superioara. Chiar daca arata oribil si exista si in prezent, multi producatori l-au adoptat de voie sau de nevoie. In prezent se incearca eliminarea lui, dar despre asta o sa vorbim in urmatoarea decada.

35. Senzorul de amprenta

iPhone 5S a fost primul telefon care a integrat TouchID si a schimbat pentru totdeauna felul in care deblocam telefoanele si ne pastram datele in siguranta.

S-a intamplat in 2013 si tot Apple a decis sa omoare senzorul de amprenta definit in 2017 cand iPhone X a venit cu FaceID, sistemul de deblocare facial net superior.

36. LG G Flex

A fost prima tentativa de telefon flexibil. G Flex chiar era flexibil si se putea „indrepta” cu forta fara ca acesta sa se strice. El venea ondulat, a fost un hit dar se pare ca nu a prins la public.

37. Becurile LED RGB

Becurile LED sunt deja mainstream, dar becurile LED RGB sunt un moft. S-au ieftinit atat de mult ca le gasesti la orice magazin. Ca sa mentionam un produs interesant, Philips Hue ar fi vedeta. Este cea mai buna implementare de bec LED RGB si inteligent in acelasi timp.

38. Disparitia camerelor foto compacte

Ati mai vazut pe cineva sa fotografieze cu o camera foto compacta? Eu nu. Acestea au fost inlocuite de telefoane caci camerele foto de pe acestea sunt foarte bune.

39. Periutele de dinti electrice

In caz ca nu stiai ce sa mai pui la incarcat, periutele de dinti clasice au fost inlocuite cu cele electrice. Sunt clar mai bune pentru dintii tai. Cine credea ca un astfel de obiect ar putea fi schimbat?

40. Tehnologia RTX

Chiar daca acum nu impresioneaza atat de mult, tehnologia Ray Tracing este ceva nou. Implementata de Nvidia in 2018, schimba complet grafica unui joc si poate fi imbunatatita in urmatorii ani.

41. AMD Ryzen

Dupa ani de suferinta cu seria Bulldozer si Vishera, AMD a rupt gura targului cu Ryzen in 2017. Si in prezent sunt cele mai bune procesoare, depasind Intel atat la procesul tehnologic cat si la vanzari. Intel are probleme mari si trebuie sa-si revina dupa ce aproape 10 ani nu a miscat un deget.

42. Datele personale

In 2018, Cambridge Analytica a descoperit ca datele a milioane de utilizatori Facebook au fost violate. De atunci siguranta datelor este un fenomen international.

43. Xiaomi Mi Mix

A aparut in 2016 si arata spectaculos si in prezent. Un telefon cu ecran edge-to-edge, fara nici un fel de breton, cu camera frontala asezata jos, cu difuzor integrat in display si baterie generoasa. Este un model interensat care nu putea fi ignorat.

44. Produsele de gaming

Sunt peste tot si prea multe! Orice produs poate fi de gaming daca are luminite si un design mai deosebit. Sunt tastatui,mousi,monitoare, telefoane, scaune, casti, birouri etc. Este un fenomen care nu va disparea curand.

45. Plata cu telefonul

O alta moda care se extinde. Plata cu telefonul prin NFC este nu doar o moda ci si o actiune mai eficienta. Acum bancile isi dezvolta aplicatii speciale, telefoanele vin cu propriile servicii de plata si apar jucatori noi precum Revolut.

Desi ele exista pe piata de mai bine de 10 ani, abia de curand au inceput sa isi faca loc pe piata. Preturile au scazut enorm, oricine isi poate permite un SSD si laptop-urile low cost vin chiar din fabrica cu SSD.

Batranul HDD inca traieste si nu va disparea de tot prea curand.

47. #hashtag

Il cunoasteti, il folositi si s-a raspandit pe toate retelele de socializare. Pentru unele persoane face parte din vocabularul de zi cu zi.

48. Tehnologia 5G

A inceput sa-si faca aparitia chiar anul acesta, dar abia din 2020 putem sa discutam despre 5G ca o tehnologie revolutionara, utila. Momentan suntem la prima generatie, acoperire limitata si doar cateva telefoane sunt capabile de 5G.

49. Nokia

Dupa ce Nokia a ajuns sub umbrela lui Microsoft in loc sa adopte sistemul de operare Android, toti am crezut ca este sfarsitul. Norocul lor ca s-au descuiat la cap si in 2017 au revenit pe piata detinuti de HMD.

50. Camerele foto de pe smartphone-uri

In prezent avem telefoane ce pot avea 5 camere foto principale si alte 2 frontale. Cand a inceput totul? In 2016 cu iPhone 7 Plus, telefonul care a venit cu 2 camere principale, oribile dar bune. Moda a fost dezvoltata de chinezi care au venit cu telefoane cu 3, 4, 5 camere foto.

Cu siguranta sunt mai multe produse si fenomene care au marcat acesti 10 ani. Poate ne ajutati voi in sectiunea de comentarii 🙂