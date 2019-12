Razer Viper Ultimate – un sleeper accesibil

Mousii de gaming sunt variati si piata este plina de modele care mai de care mai interesante. Daca esti ca mine si cauti un mouse simplu dar foarte performant, wireless, care sa nu atraga privirile si sa stea comod in palma, atunci cauti un sleeper. Un ce??? Va explic.

Cei mai pasionati de industria auto inteleg prin cuvantul „sleeper” o masina stock dar cu un motor puternic si eventual modificat. De exemplu un Logan cu putina rugina cu motor 2.0 benzina si 200 de cai, dar care la exterior nu are nici un element iesit din comun. Practic este o masina ca oricare alta dar care ascunde o bestie de motor.

Am facut aceasta paranteza ca sa intelegeti la ce ma refer prin acest cuvant, sleeper. In cazul de fata discutam despre un mouse cu un aspect clasic dar care ascunde o performanta deosebita in gaming.

Viper Ultimate este un soarec de gaming wireless cu un set de switch-uri optice proiectate de Razer. L-am iubit inca de la primul contact si mi-a oferit acea senzatie de familiaritate.

Nu a fost nevoie sa ma obisnuiesc cu el caci forma lui este una clasica. Este usor, 74 de grame, are cauciuc pe lateral pentru extra aderenta si butoane de back si forward pe ambele parti. Toate programabile.

Ce il face pe Viper Ultimate un model deosebit? In primul rand design-ul, clasic si elegant. Nu pare un mouse de gaming decat daca alegi sa folosesti sistemul de iluminare RGB.

Mai mult de atat, picioarele de contact care fac mouseul sa alunece sunt unele complet noi. Razer numeste acest material PFTE si se simte inclusiv la atingere ca este altceva. De fapt este vorba de Polytetrafluoroethylene.

Recunosc ca nu m-am interesat foarte tare despre el dar la o simpla cautare pe Google:

Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene that has numerous applications. The well-known brand name of PTFE-based formulas is Teflon by Chemoursv.

Va spuneam ca este wireless. Aflati ca in pachet o sa primiti si un dock station pentru incarcare care functioneaza foarte bine si pune mouse-ul in evidenta.

Daca vrei sa folosesti mouseul intr-un mod obisnuit atunci bagi USB-ul in port si gata, iar cand trebuie sa-l incarci folosesti cablul USB si te poti juca in acelasi timp.

Dar poti folosi si incarcatorul din pachet care se conecteaza la USB si are inclusiv un port USB dedicat in care poti introduce dongle-ul pentru a folosi mouse-ul. Iar atunci cand ramane fara baterie il atasezi de incarcator exact ca in imaginea de mai jos. Este o solutie rapida si practica. Atunci cand te uiti la un clip pe Youtube poti lasa mouse-ul la incarcat. Sau cand te joci doar din tastatura. Sunt multe situatii.

Eu asa l-am folosit si mi-am dat seama foarte tarziu ca am uitat sa verific cat mai exact tine bateria caci nu l-am lasat niciodata sa se descarce de tot. M-am obisnuit sa-l pun pe suport de fiecare data cand nu il foloseam sau ma ridicam de la birou. Dar conform specificatiilor durata de viata este de 70 de ore.

Mai mult de atat nu are nici o intarziere pe wireless. Asa cum v-am spus, perifericele de gaming wireless au evoluat si au depasit acel stagiu problematic. Tehnologia s-a maturizat si nu vad de ce ai mai alege un mouse sau o tastatura pe fir.

Despre soft nu sunt multe de spus. Poti seta mouseul asa cum vrei tu, simplu si eficient. Are memorie interna, 8 butoane programabile, sistem de iluminare Chroma.

Switch-urile optice integrate pe un mouse nu se simt la fel de bine ca pe tastatura. Acolo diferenta este una notabila si clar vizibila, dar pe un mouse diferentele sunt mai mici si nu oricine si-ar putea da seama de acest lucru.

Dar confirm cu mana pe inima ca sunt mai rapide decat unele obisnuite si click-ul este mai pronuntat, simti ca ai mai mult control. Repet, se simte o diferenta in bine dar nu este la fel de mare ca in cazul unei tastaturi.

Razer Viper Ultimate este un mouse de care m-am indragostit. Mi-a oferit una dintre cele mai bune senzatii in gaming dar si in afara acestei activitati. Se comporta ca un mouse obisnuit, se simte ca un mouse obisnuit si arata ca un mouse obisnuit. Adica este un sleeper.

Personal il consider unul dintre cei mai buni mousi pe care am avut ocazia sa ii folosesc si credeti-ma ca am testat multi. Il recomand cu drag si nici nu are un pret mare: 170 de euro.