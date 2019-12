Review Skoda Kodiaq RS 2.0 TDI 4×4 DSG: un SUV pentru impatimiti

Acum o saptamana am primit la teste o Skoda Kodiaq RS 2.0. V-am povestit atunci ca am vrut sa o compar cu masina personala, care are cutie de viteze manuala, si cu cea testata initial, care avea cutia automata. Toate cele trei modele aveau motorizarea de 2.0 TDI, deci numai bine pentru un test comparativ.

Si, pentru ca aveti la dispozitie review-ul initial (vedeti mai sus link-ul), nu voi detalia decat aspectele care fac diferenta intre modele.

Istoria

Ca sa fie treaba oabla, cum se zice pe aici, pe la mine, incepem cu istoria modelului. Acesta a fost lansat in octombrie, anul trecut, in cadrul Salonului Auto de la Paris. Abia in 2019 a ajuns in oferta dealerilor, asa ca putem spune ca este inca un model tanar. Noi l-am primit, ca de obicei, de la Porsche Timisoara. 😉

Prin iunie 2018, pe celebrul Nurburgring, la fel de celebra Sabine Schmitz testa o masina camuflata, care avea sa se lanseze ulterior. Era chiar Skoda Kodiaq RS, iar rezultatul a fost un nou record al cicruitului: cel mai rapid tur al unul SUV cu 7 locuri – 9 minute 29 secunde si 84 sutimi.

Dotari si specificatii

Aici e simplu: fiind masina de test, dupa cum v-am obisnuit, nu are nimic ales de noi, ci elementele pe care dealership-ul a considerat ca il fac mai atragator. Asa ca, fara a ne mai lungi la vorba:

Daca e sa compar, singurele chestii pe care le-as lua in plus, fata de ceea ce am deja eu pe Kodiaq-ul meu sunt incalzirea volanului si cea a banchetelor din spate. Asta ca sa fiu extrem de comod, pentru ca a mea are incalzire stationara, deci pot face cald oricand in toata masina si mai are si clima tri-zona. Asta testata de mine avea doar bi-zona. Acum ca am scris-o, dati inainte cu glumele cu bizonul de la volan.

PS: Pentru acuratetea faptelor, si pentru ca inca vreau sa dorm la mine in pat voi face o remarca. In acest articol ma voi referi la masina familiei ca fiind a mea. Asta desi este cumparata si inmatriculata pe numele sotiei! Puteti da inainte cu glumele si aici! 😛

Aspect interior si exterior

Sunt putine modificari pe care le poti vedea la design, fata de varianta standard. Avem asa:

1. La interior:

logo-ul RS (in Marea Britanie este vRS) de pe grila frontala si de pe hayonul din spate

culorile dedicate (albastru, gri, alb, argintiu, negru si … rosu)

jantele au un desen aparte, specific gamei si sunt de 20 de inci

etrierii rosii ai franei

pragurile laterale

barele de protectie

tevile de esapament duble

2. La exterior

Virtual Cockpit (desi asta am impresia ca poate fi comandat si pe varianta standard)

volanul si scaunele sport

logo-ul RS de pe tetiere

Mi-a placut sistemul de ghidaj la parcarea laterala, care crea din camere o imagine 360 grade. E drept ca este distorsionata bine, insa e ceva ce poate ajuta mult novicii:

In rest, preety much the same car, cum ar zice englezul… A, poate trebuie mentionat sistemul audio care, in cazul in care treci de o anumita turatie, se setetaza singur tot mai tare, pentru a acoperi „torsul” motorului. Am incercat sa il las asa, am incercat insa si cu radioul stins. Acum, depinde ce preferati: sa auziti la fel de bine melodia preferata sau sau zgomotul de felina al motorului!

Tinuta de drum, confort si motorizare

Avem parte de un motor biturbo, diesel de 2.0 diesel, care dezvolta 239 CP/176 KW si 500 Nm. Pentru cei obisnuiti cu gama VAG, stiu ca va suna cunoscut. Sunt alte modele VW echipate la fel, insa este primul Skoda care are parte de el! Daca nu sunteti fani ai nemtilor, va spun eu ca Passat B8, Tiguan II si Arteon mai au exact acelasi motor. Poate ma lasa cumnata sa ii incerc masina de serviciu, care este un Arteon nou-nout, ca sa vad cum se comporta si sedan biturbo.

Am mentionat deja de doua ori termenul, asa ca merita si o a treia mentiune, pentru a-l explica mai bine. Motorizarea biturbo presupune folosirea a … doua turbine (doooh!): una de presiune inalta si alta de presiune joasa. Ele intervin la diverse turatii: la cele joase intervine cea cu palete ajustabile electronic, similare cu elicele de la vechile Antonov, din dotarea Tarom! Presiunea de turboaspirare urca pana la 3.8 bari, iar injectia se face prin piezo-injectoare care „duc” pana la 2500 bari. Astfel, intreg ansamblu este capabil sa sustina motoare mai mari de 2.0. Pompa de ulei este si ea modificata, astfel incat asigura lubrifiere si forte G peste limita. Mai avem si doua axe de balansare, pentru echilibrarea in timpul functionarii.

La toate acestea se adauga cutia automata de tip DSG, care, o data trecuta in modul Sport, te lasa fara suflare. Efectiv simti cum masina accelereaza rapid, insa simti totul putin la relanti, datorita scaunelor si a presiunii. Apropo de cutie, aceasta are, pe langa clasicele moduri Sport, Eco, Individual, Zapada si Normal, inca unul – Confort. Nu am inteles scopul, pentru ca facea masina extrem, dar extrem de slab responsiva la comenzi. Fie ca voiai sa accelerezi sau se schimba treapta, totul parea in reluare. Posibil sa fie folosita de proapetii parinti, care nu vor sa trezeasca pruncul care isi face siesta in timpul drumului.

Si inca o chestie interesanta: fiind SUV, dar unul sportiv, are inclusiv mod de schimbare manuala a vitezelor. Pentru aceasta avem doua manse pe volan. Personal le-am folosit foarte putin, insa pe un circuit, un sofer experimentat, va aprecia extrem de mult optiunea!

Pe drum, masina se aseaza impecabil, chiar daca mergi pe drumuri de pamant, in regim 4×4, sau pe asfalt, cand negociezi curbele cu viteze extreme. Exprimarea asta am auzit-o acum multi ani, la Miki Alexandrescu, care povestea despre Schumacher. Sa vedem cati dintre cititori stiu cine este acel Miki! Pe langa faptul ca este aproape impecabil construita, la tinuta de drum ajuta si greutatea masinii. Practic, desi este inalta, si m-am asteptat sa „alunece” usor in curbe, nu am simtit deloc asta. Ba din contra, parca era mai ok decat Skoda Superb Sportline pe care am condus-o.

Si, ca sa va conving ca am condus-o si pe drumuri mai putin frecventate, iata si galeria foto:

Consum de carburant

In fisa tehnica a modelului testat am gasit urmatoarele valori:

Consum mixt WLTP : 8.03090752 L/100km

Consum mixt NEDC : 6.4 l/100km

In practica, cine isi cumpara Kodiaq RS, sau orice model sport, nu se uita deloc acolo. Un prieten chiar se amuza ca masina are optiunea Start/Stop. Insa, daca sunteti curiosi, aflati ca intr-adevar, masina consuma cam cu un litru mai mult decat cea detinuta de mine.

Pret si concluzie

Pretul (cu TVA) al modelului condus de mine este de 48.254,50 Euro. Din punctul meu de vedere, putin prea mult pentru cineva care nu este impatimit. Insa, daca sunteti mereu pe drumuri si va mai place sa si conduceti masini potente, aceasta este o varianta de luat in calcul. Mai ales ca este destul de spatioasa si pentru iesirile mai lungi, sau pentru cei cu familii numeroase.

In cele aproape patru zile cat am avut-o pe mana, Skoda Kodiaq RS mi-a placut. M-a impresionat forta bruta dezvoltata de motorul 2.0 TDI, dar si fiabilitatea. Acum ca am condus si Style si RS, mai ramane sa vad un LK de la ei si pot spune ca sunt fericit! Si, in loc de concluzie, va las o poza. Colegii au denumit-o Sacru si Profan. Eu am spus ca este, mai degraba, Inger si Demon:

Daca sunteti interesati, puteti accesa site-ul celor de la Porsche Inter Auto Timisoara. Veti avea si optiunea de a configura modelul ales, indiferent de marca.