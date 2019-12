Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE Review – James Bond pentru 2 saptamani

Dupa telefoane inteligente, urmatorul dispozitiv spre care industria s-a indreptat pentru a-l face mai util si eficient a fost ceasul. Astfel acum avem o gama larga de ceasuri inteligente de unde putem alege in functie de buget, aspect, performante sau brand preferat.

Samsung are deja cativa ani vechime in aceasta industrie si prin programul Orange Smartphone Tester am avut ocazia de a ma bucura o perioada limitata de un Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE, care este disponibil in exclusivitate la acestia.

Sistem de operare si aplicatii

Voi incepe cu sistemul de operare, care este Samsung Tizen OS 4.0. In afara de ceasul meu -Garmin Fenix 3- pe care il folosesc de mai bine de 2 ani pentru activitatile sportive, pana la acest Galaxy Watch nu am mai avut nici o interactiune cu alt ceas inteligent. Tizen OS 4.0 este un sistem de operare pe care l-am gasit foarte usor de folosit si dupa ce l-am butonat in sus si in jos timp de o ora am reusit sa-l personalizez si sa-l configurez dupa bunul meu plac. Practic cu acest ceas poti face aproape orice faci cu un telefon mobil.

Pentru cineva care nu utilizeaza telefonul mobil pentru a face poze sau pentru a naviga pe internet, un asemenea ceas cu o cartela eSIM poate fi o alegere potrivita. eSIM nu necesita un port pentru a monta cartela in interiorul telefonului. Totul este digital si se pot adauga mai multe cartele eSIM – implicit mai multe numere de telefon. Practic iti poti face ceasul dual-SIM sau multi-SIM.

Ce mi se pare genial si util din punctul meu de vedere este tehnologia NumberShare, care iti permite sa „imparti” numarul de mobil cu ceasul. Astfel vei putea raspunde apelurilor telefonice sau mesajelor SMS sau de pe Whatsapp direct de pe ceas. Mie mi-a fost utila aceasta in momentul in care am iesit la alergat si cineva ma suna: in loc sa deschid buzunarul sa scot telefonul mobil sa vad cine ma suna, am privit spre ceas si am ales daca sa resping sau sa accept apelul si sa-i vorbesc – direct la ceas! S-au uitat vreo doi oameni ciudat la mine, dar mi-am terminat apelul si mi-am vazut de alergat.

Cele doua tehnologii sunt disponibile in exclusivitate la Orange Romania.

Pairing-ul ceasului cu telefonul mobil se face prin bluetooth, iar aplicatia Galaxy Wearables este necesara pentru configurare. Odata ce configurarea este finalizata, ceasul este pregatit de utilizare. Implicit vine cu o serie de aplicatii preinstalate pe care le gasim pe un telefon mobil Samsung: Samsung Health, Samsung Music, Weather, Galaxy Store sau asistentul Bixby. O serie de alte aplicatii printre care Spotify, Uber, Camera Controller pot fi descarcate si instalate de pe Galaxy Store.

Prin intermediul aplicatiei Galaxy Wearables configurarea si personalizarea ceasului poate fi extinsa, oferind mai multe optiuni decat de pe ceas.

Galaxy Active 2, dupa cum o spune si numele este dedicat celor care au o viata activa si doresc o monitorizare generala a starii de sanatate. Senzorul care citeste bataile inimii poate fi configurat in functie de preferinte: masurare permanenta, la fiecare 10 minute sau atunci cand doreste utilizatorul. Se pot seta alerte pentru a notifica purtatorul daca pulsul a depasit un anumit prag superior sau a ajuns sub un anumit prag inferior. Se poate masura si nivelul de stres, iar ceasul iti ofera cateva exercitii foarte elementare de respiratie pentru calmare. Este certificat ECG.

Pe partea de inregistrare a activitatilor fizice, Galaxy Active 2 permite inregistrarea de la cele mai populare activitati precum mersul pe bicicleta, alergatul sau inotul si pana la inregistrarea unui singur tip de exercitiu de exemplu bicicleta eliptica, presa sau fandari. Pentru unele exercitii exista si animatii care iti arata cum sa lucrezi corect.

Volumul, luminozitatea ecranului, notificarile, modul avion, power saving mode, lanterna, modul do not disturb, toate sunt prezente pe ceas si functioneaza exact la fel ca cele de pe telefon.

Sistemul de operare mi se pare reusit si bine pus la punct. Interfata nu este incarcata, iar navigarea este foarte lina, tranzitiile de la un meniu la altul sunt foarte rapide si varietatea de aplicatii disponibile precum usurinta in utilizare il fac o alegere buna.

Specificatii tehnice

Voi incepe cu ecranul, care este de o calitate cu care Samsung ne-a obisnuit: foarte buna. Super AMOLED de 1.4inch, cu o rezolutie de 360×360, 16milioane culori si protectie Corning Gorilla Glass DX+. Culorile sunt vii si placute iar negru este negru. Doar daca il privesti atent vei observa unde se termina ecranul si incepe rama ecranului. Mi se pare ciudat sa vorbesc de procesor in cazul unui ceas, dar a devenit ceva obisnuit: avem un procesor Exynos 9110 dual-core @1.15Ghz realizat pe o tehnologie de 10nm si un GPU Mali-T720. Memoria interna este de 4GB, iar RAM vorbim despre 1.5GB. Dupa cum spuneam si la partea sistemului de operare, ceasul se „misca” bine, hardware-ul fiind suficient de potent. Comparativ cu Galaxy Active 1 pe partea de specificatii sunt foarte similare: doar memoria RAM difera, Galaxy Active 1 avand 768MB RAM.

Difuzorul integrat este suficient de puternic si conversatiile desi nu sunt la fel de clare ca cele realizate cu telefonul mobil (unde am beneficiat si de HD Voice Plus disponibil in exclusivitate la Orange) au o calitate buna si m-am inteles mereu cu interlocutorul fara a fi nevoie sa ma repet sau sa se repete.

Varianta primita in teste este compatibilia cu 4G+/LTE, Bluetooth 5.0 sau Wi-fi 802.11 b/g/n. Pe partea de senzori este dotat cu accelerometru, gyroscop, barometru si bineinteles senzorul pentru bataile inimii. NFC-ul este prezent si gata pentru a fi folosit cu Samsung Pay, iar GPS-ul pentru localizare.

Design si constructie

In doua cuvinte: elegant si premium. Acesta se potriveste foarte bine atat pentru activitatile sportive cat si pentru tinute business. Cu doar doua butoane si un design rotund poate fi confundat cu un ceas clasic de la distanta. Este realizat din otel inoxidabil 316L, iar frontal din sticla. Cantareste 42 de grame iar dimensiunile sunt 44mm x 44mm x 10.9mm. Este certificat ip68 si poate fi bagat pana la 50m adancime in apa. Bezel-ul ceasului este touch-sensitive si se poate configura.

Faptul ca are un design minimalist si dimensiuni pe bun simt (comparativ cu Fenix 3-ul meu) m-au facut sa-mi cam para rau in momentul in care a trebuit sa-l dau inapoi si sa revin la caramida mea.

Autonomie

Cu o capacitate de 340mAh a bateriei, autonomia ceasului depinde foarte mult de modul in care il utilizati. Cu absolut totul pornit, notificari, apeluri, ecran am reusit sa il folosesc de dimineata pana seara, ca apoi sa-l pun la incarcat. Folosit in regim strict – fara notificari si cu ecran pornit doar cand priveam ceasul am ajuns la aproape 4 zile. Vestea buna este ca poate fi incarcat utilizand tehnologia PowerShare, astfel cum am avut si un Samsung Galaxy S10 5G in teste pentru aceiasi perioada, de fiecare data cand aveam nevoie de putina baterie, il incarcam de la telefon. As spune ca o durata de viata medie se concluzioneaza la 2 zile.

Incarcatorul care insoteste ceasul este la randul lui wireless si utilizeaza portul USB.

Concluzie

Galaxy Watch Active 2 LTE prezinta un pachet atractiv pentru cine cauta un smartwatch de dimensiuni normale, elegant si sportiv. Sistemul de operare Tizen OS functioneaza foarte bine, aplicatiile disponibile desi sunt intr-un numar limitat sunt utile. Pe partea de autonomie probabil mi-as fi dorit sa se prezinte putin mai bine, iar faptul ca m-a facut sa ma simt precum un James Bond vorbind la ceas pe strada m-a cucerit! Doar Aston Martin-ul imi lipsea! Il puteti achizitiona exclusiv de la Orange la pretul de 2150RON.