Samsung ar putea investi si produce in masa tehnologia microLED

Samsung a prezentat in 2018 The Wall, un ecran produs doar din microLED-uri, o tehnologie noua unde fiecare microLED are propria sursa de iluminare, ofera unghiuri bune de vizualizare, culori mai bune, contrast mai puternic si luminozitate mult mai mare decat in mod obisnuit.

Samsung ar putea investi masiv in aceasta tehnologie si chiar si-ar dori sa produca in masa panouri microLED. Compania inca evalueaza productia si echipamentele de productie si cauta parteneri.

O sa aflam informatii noi dupa CES 2020 cand Samsung va termina de evaluat cererea de piata si posibilii concurenti. Unii experti din industrie spun ca tehnologia TFT (Thin Film Transistor) nu este inca suficient de avansata pentru productia in masa a microLED-urilor.

MicroLED-ul ar putea fi tenologia care va inlocui OLED-ul actual.