Xiaomi Amazfit GTS review: un smartwatch aratos cu baterie lunga + CONCURS

La inceputul lui decembrie am primit in teste un smartwatch Xiaomi Amazfit GTS si acum revin cu pareri dupa trei saptamani de utilizare. In plus, la final, avem si un concurs cu un voucher pentru cine vrea sa cumpere exact acest model.

Pana sa primesc acest Amazfit GTS, smartwatch-ul meu a fost Garmin VivoActive 3, asa ca posibil ca pe parcursul review-ului sa fac anumite comparatii cu acesta.

Constructie si design

Xiaomi Amazfit GTS arata foarte bine. E construit solid, cu sticla, metal pe margini si, din pacate, plastic pe spate. Este evident ca Xiaomi a vrut sa imite Apple Watch si le-a iesit destul de bine, insa avandu-le pe amandoua unul langa celalalt vei vedea diferentele.

Pe de o parte, Apple Watch este un pic mai solid, insa si mai mare si mai butucaos, pe de alta parte Xiaomi este mai subtire si mai finut.

Eu am ales varianta neagra, insa Amazfit GTS poate fi cumparat in o gramada de culori, de la gri la roz, la portocaliu sau crem.

Display

Avem un ecran AMOLED cu o diagonala 1.65 inch, 341 PPI si care este protejat de sticla Gorilla Glass 3. Pot sa va spun cu mana pe inima ca ecranul se vede impresionant si nu exista termen de comparatie cu eInk-ul de pe Garmin.

Ceasul dispune si de Always On Display, insa eu am preferat sa nu-l folosesc pentru ca aprinderea ecranului a raspuns destul de bine la fiecare rotire a mainii.

Software, performante si capabilitati

Inca de cand l-am scos din cutie si l-am conectat cu telefonul Amazfit GTS a primit niste update-uri. Interfata se misca bine si destul de fluent, insa mai prezinta mici sacadari pe alocuri.

Ceasul se imperecheaza cu telefonul folosind aplicatia Amazfit. Din aplicatie poti vedea gradul de incarcare a bateriei, ultima incarcare, poti schimba watch face-urile, sa setezi aplicatiile pentru care vrei notificari sau sa iti monitorizezi activitatea. Si pentru ca vorbim despre activitate, cu Amazfit GTS poti monitoriza de la somn, la mers, la alergat sau tot felul de sporturi: de la ciclism la ski sau innot. Pentru ca da, poti intra si in apa cu Amazfit GTS fara probleme, acesta fiind rezistent la 5 atmosfere sau pana la 50 de metri adancime.

Din pacate, in ultima perioada n-am avut ocazia sa testez GPS-ul si senzorul pentru puls impreuna cu orice functie de sport, insa o voi face cu prima ocazie si probabil voi reveni cu amanunte in sectiunea de comentarii, daca exista interes.

In finalul acestui capitol vreau sa va vorbesc despre notificari. Ceasul suporta afisarea de notificari de pe orice aplicatie, insa acestea sunt destul de simple, nu suporta emoticons si de multe ori sunt incomplete. Nu exista nicio metoda de a interactiona cu ele (nu ai butoane pe ecran) si dispar mult prea repede de pe ecran. Daca nu esti pe faza cand vine o notificare deja ai pierdut-o. Din punctul meu de vedere aceasta este cea mai slaba functie a lui Amazfit GTS (din pacate) si mai e mult de lucru aici, la capitolul acesta Xiaomi fiind mult sub Garmin.

Baterie

Desi nu sunt extrem de multe de spus aici, aceasta categorie merita totusi un subcapitol. Eu am incarcat, in trei saptamani, doar o data bateria. Asa ca aceasta a tinut in prima tura undeva la 11 zile, iar acum sunt la 44% si l-am incarcat acum 9 zile. Asa ca probabil de data aceasta voi merge undeva spre 14 zile autonomie.

Totul a fost pornit si functional si l-am purtat non stop pe mana, chiar si in somn sau la dus.

Nu am incercat o autonomie cu ecranul pornit non-stop, pentru ca nu am simtit nevoia unui ecran pornit in permanenta, insa probabil voi face si asta iar autonomie se va injumatati.

Concluzie, pret, disponibilitate si CONCURS

Amazfit GTS a fost primit in teste de la XiaomiRomania.com, ii stiti ca am mai vorbit despre ei. La acestia pretul ceasului este de 890 lei la momentul scrierii articolului, insa noi oferim un voucher in valoarea de 200 lei pentru cineva care vrea sa cumpere fix acest smartwatch.

Concursul e simplu: in sectiunea de comentarii spuneti-ne de ce vreti sa cumparati un Amazfit GTS. Tragerea la sorti va fi lunea viitoare, pe 30 decembrie.

In concluzie, cel mai nou smartwatch de la Xiaomi este unul destul de reusit, cu un display bun, cu GPS si senzor de puls si cu tot felul de sporturi posibile pe care le poti monitoriza. Cel mai mare minus e dat de partea de notificari, unde cei de la Xiaomi mai au ceva de munca.