Cele mai bune telefoane din 2019 by Marques Brownlee

A venit acel moment in care trebuie sa prezentam cele mai bune telefoane din 2019. MKBHD a facut un top foarte bun si urmeaza sa facem si noi unul in zilele urmatoare. Pana o sa va prezentam noi cele mai bune telefoane din acest an merita sa va uitati si la Marques.

Daca vrei explicatii pentru fiecare in parte va recomand sa va uitati la intreg videoclipul.

Best Big Smartphone

ASUS ROG Phone 2 Samsung Note 10 Plus

Best Compact Smartphone

Samsung Galaxy S10e iPhone 11 Pro

Best Smartphone Camera

iPhone 11 Pro Pixel 4 Huawei Mate 30 Pro Samsung Galaxy Note 10 Plus

Best Smartphone Battery

ASUS ROG Phone 2 iPhone 11 Oppo Reno S

Best Design

Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Note 10

Best Budget Phone

Redmi K20 Pro Pixel 3a OnePlus 7T Motorola One Hyper

Bust of the Year

Google Pixel 4 Royole Flexpai

Mose Improved Award

ASUS ROG Phone 2 iPhone 11 Pro

Best Smartphone 2019