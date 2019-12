Review Apacer NOX RGB 16 GB DDR4 3200 Mhz CL16

Cum primele memorii DDR5 se lasă așteptate, cel mai probabil, până în 2021, producătorii profită de scăderea prețurilor pentru die-urile DDR4 și își reîmprospătează line-up-urile de memorii. Apacer, un producător mai puțin cunoscut pe meleagurile noastre, dar cu un portofoliu bogat de produse, a lansat în urmă cu câteva luni o nouă gamă de memorii DDR4 high-end. Aceasta poartă denumirea de Apacer NOX, are iluminare RGB programabilă și este disponibilă în variante de 8, 16 sau 32 GB, în format single sau dual channel. În materie de frecvențe avem de ales dintre 2400, 2666, 3000 sau 3200 Mhz, iar din punct de vedere al compatbilității ar trebui să funcționeze perfect atât pe Intel, cât și pe AMD, memoriile având IC-uri Samsung B-Die.

Producătorul mi-a trimis acum câteva săptămâni pentru review un kit Apacer NOX RGB dual channel de 16 GB, cu frecvență de 3200 Mhz și latențe CL16. Am profitat de ocazie și l-am pus la treabă pe noua platforma de test cu Z390 și Intel Core i7-9700KF. Dacă m-a impresionat sau nu veți afla în rândurile ce urmează.

Specificații Apacer NOX RGB:

Capacitate 16 GB (2 x 8 GB) Frecvență 3200 Mhz (XMP) Latențe 16-18-18-38 (XMP) Tip IC-uri Samsung B-Die Tensiune alimentare 1.35 V (XMP) Tip PCB 8 layers Registered/unbuffered Unbuffered Verificare erori non-ECC Form factor DIMM cu 288 pini Înălțime module 52 mm Iluminare RGB programabilă Garanție 24 luni

Ambalaj și design

Modulele vin într-o cutie de carton și sunt protejate la interior de un blister. Eu le-am primit ambalate separat, însă, după cum vă spuneam și mai sus, sunt disponibile și sub formă de pachet dual channel cu capacități de până la 32 GB. Pe partea frontală a cutiei ne este prezentată o imagine de ansamblu a modulului, cu sistemul de iluminare RGB, împreună cu o etichetă cu numărul modelului, frecvență și capacitate. Tot aici ne sunt menționate și sistemele de control RGB compatibile: ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync și ASRock Polychrome Sync.

Pe spatele cutiei nu există prea multe informații de interes, doar câteva cuvinte de laudă din partea producătorului și un decupaj prin care poate fi văzută eticheta de pe modul cu număr serial, număr componentă, frecvență, latențe ș.a.m.d.

Modulele Apacer NOX ies în evidență prin radiatorul negru mat, striat pe alocuri, și prin capacul de difuzie mare, care adăpostește LED-urile RGB. Branding-ul NOX este plasat la loc de cinste pe partea laterală a capacului de difuzie, în timp ce logo-ul Apacer beneficiază de o amplasare mai discretă pe latura superioară a modulului.

De apreciat este și PCB-ul negru, care se îmbină perfect cu design-ul radiatorului, precum și faptul că eticheta cu specificațiile și elementele de identificare a fost amplasată discret pe latura orientată spre procesor, nefiind astfel vizibilă atunci când modulele sunt instalate pe placa de bază. De pe aceasta aflăm că fiecare modul are o capacitate de 8 GB, frecvență de 3200 Mhz și latențe CL16-18-18-38.

Ce nu-mi place e înălțimea modulelor. Înțeleg că LED-urile și capacul de difuzie au nevoie de spațiu suplimentar, însă înălțimea de 52 mm este nejustificat de mare, mai toate modulele RGB ale competitorilor fiind mult mai scunde. Acest lucru poate crea unele probleme de compatibilitate cu radiatoarele montate în tavanul carcasei sau cu sistemele de răcire pe aer voluminoase, mai ales dacă alegeți să populați toate sloturile pentru memorii de pe placa de bază.

O altă nemulțumirea este legată de modul în care radiatorul este prins de modul. Acesta pare că stă suspendat, fără un contact ferm, și se îndoaie spre interior chiar și la o apăsare ușoară. Nu e chiar capăt de lume, însă mă gândesc că thermal pad-urile nu beneficiază de cu contact optim cu die-urile din acest motiv.

Chiar și așa, nu m-am aventurat să-l dau la o parte să vă arăt cum sunt aranjate die-urile. Nu exclud ca Apacer să fi folosit un adeziv puternic pe tranzistori și pe o parte din die-uri, așa că există șanse foarte mari ca radiatorul să smulgă o parte din componente atunci când este detașat.

Iluminare RGB și software

Deși au reușit să pună la punct un sistem de iluminare RGB arătos, taiwanezii de la Apacer nu s-au gândit să dezvolte și o aplicație dedicată pentru personalizare, bazându-se în schimb pe softurile producătorilor de plăci de bază. Pe lângă faptul că această abordare limitează drastic potanțialul de personalizare, aplicațiile producătorilor de plăci de bază nici nu prea funcționează cum trebuie.

De exemplu, pe platforma de test cu Z390 Aorus Elite de la Gigabyte, cu utilitarul RGB Fusion 2.0, efectele animate sacadează frecvent și au un flicker ciudat. Singurele opțiuni care funcționează cum trebuie sunt cele de iluminare statică și efectul rainbow implicit.

Cu toate acestea, iluminarea arată spectaculos, mulțumită suprafeței de difuzie extinse și LED-urilor luminoase și viu colorate. De asemenea, e de apreciat că nu există pic de light bleed între radiator și capacul de difuzie și că iluminarea este cât se poate de uniformă.

Metodologie de testare și performanțe

Modulele prezentate mai jos au fost evaluate pe cea mai recentă platformă mainstream de la Intel, Z390, împreună cu un procesor Core i7-9700KF, setat la frecvența de 4.6 Ghz. Toate modelele au capacitate de 16 GB, sunt în format dual channel și au fost testate la frecvențele, latențele și tensiunile de alimentare specificate în profilul XMP, excepție făcând modulele HyperX Fury Black care rulează la frecvența de 2133 Mhz și care nu are profil XMP. Pentru că de multe ori rezultatele obținute în teste sintetice nu reflectă performanța memoriilor în activități uzuale, am inclus și o serie de rezultate obținute în jocuri și aplicații de productivitate.

Platformă de test:

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Procesor: Intel Core i7-9700KF tactat la 4.6 Ghz

Stocare: SSD Samsung 970 EVO 500 GB

Placă grafică: KFA2 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti EX

Cooler procesor: Deepcool Gamer Storm Castle 280

Sursă: Deepcool Gamer Storm DQ850-M 80+ Gold

Carcasă: Fractal Design Define R6

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 1909

Deși Apacer NOX este un kit dual channel cu poziționare pe zona high-end, producătorul nu se laudă cu IC-urile integrate și nici nu insistă prea mult pe potențialul de overclocking. Din Taiphoon Burner aflăm că modulele testate au IC-uri Samsung B-Die, cu aranjament dual rank pe un PCB cu 8 straturi. Profilul XMP indică o frecvență de 3200 Mhz, timing-uri 18-18-18-36 și o tensiune de alimentare de 1.35V. Latențele nu sunt atât de strânse pe cât m-aș fi așteptat de la un kit dual channel de top, însă, după cum veți descoperi în secțiunea de overclocking, pot fi „strânse” destul de bine fără a ridica voltajul.

În AIDA64 Memory Benchmark, Apacer NOX se poziționeză similar cu restul modulelor de 3000 și 3200 Mhz. La citire are 45472 MB/s, la scriere 45355 MB/s, iar la copiere 39804 MB/s.

Diferențele din testul de latență sunt și mai mici, Apacer NOX fiind cu doar 3 ns mai lent decât cel mai performant kit de 3200 Mhz testat, G.SKILL TridentZ (CL15).

În PCMark 10 memoriile Apacer NOX obțin un avantaj față de G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15, însă e atât de minuscul încât poate fi încadrat în marja de eroare.

În 3DMark cele mai avantajate sunt modulele de 3600 și 4000 Mhz, în zona de 2933-3200 Mhz diferențele fiind extrem de mici, de ordinul zecilor de puncte. Așa cum era de așteptat, cel mai taxat este HyperX Fury Black, care obține rezultate cam cu 5% mai slabe decât media clasamentului.

Despre rezultatele din Cinebench R20 nu sunt foarte multe de spus, sporul de performanță obținut față de cele mai slabe memorii din clasament fiind de sub 1%.

În mod surprinzător, în wPrime 1024M, Apacer Nox se situează pe locul al treilea, foarte aproape de G.SKILL TridentZ 3600 Mhz CL16. Rezultatele sunt exprimate în secunde, iar cele mai mici sunt mai bune.

Corona este o aplicație de randare 3D, destul de pretențioasă în ceea ce privește lățimea de bandă a memoriei RAM. Din nou, Apacer Nox îi suflă în ceafă lui G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15, însă, așa cum era de așteptat, nu reușește să concureze cu G.SKILL TridentZ Royal 4000 Mhz CL17 și G.SKILL TridentZ 3600 Mhz CL16.

Pentru testele de gaming am făcut o selecție de jocuri solicitante pentru procesor și memorii: Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin’s Creed Odyssey și Deus Ex: Mankind Divided. Setările grafice sunt menționate sub titlul graficelor, iar rezultatele sunt exprimate în media cadrelor pe secundă. Diferențele nu sunt spectaculoase, însă ne aduc aminte de ce nu ar trebui să utilizăm memorii DDR4 la 2133 Mhz pe o platformă modernă.

La capitolul overclocking, Apacer NOX a reușit să-mi depășească toate așteptările. De regulă, modulele dual rank, chiar dacă au IC-uri Samsung B-Die, nu se overclockează foarte bine, însă Apacer NOX pare să fie excepția de la regulă. Fără vreo ajustare a tensiunii de alimentare, am putut coborî latențele până la 14-14-14-35 la frecvența XMP de 3200 Mhz, iar cu latențe ceva mai mari, adică 17-18-18-36, le-am dus fără probleme la 3600 Mhz, în condiții de maximă stabilitate – 5 pass-uri fără erori în Memtest86+. La 1.5 V pentru memorii și 1.33 și 1.29 V pentru VCCSA, respectiv VCCIO le-am urcat până la 3866 Mhz, din nou, fără nici cea mai mică problemă de stabilitate. Totuși, o tensiune de alimentare de 1.5 V nu este tocmai recomandată, mai ales dacă avem în vedere profilul slim al radiatorului și modul în care acesta este atașat de die-uri. De asemenea, trebuie să țineți cont că nu toate modulele se overclockează la fel și că, în anumite cazuri, nu veți putea obține frecvențe sau latențe mai bune fără o creștere considerabilă a tensiunii de alimentare.

Concluzie

Apacer NOX RGB 16 GB DDR4 3200 Mhz CL16 este un kit dual channel foarte bun, mai ales prin prisma sistemului de iluminare RGB și a potențialul extins de overclocking. Cu toate acestea, dacă introducem în ecuație și prețul, destul de piperat în momentul de față, constatăm că raportul calitate/preț nu este tocmai competitiv. Competiția și producția crescută din ultima perioadă i-au făcut până și pe producătorii de memorii premium să coboare considerabil prețurile, însă Apacer pare că nu vrea să se alinieze. În această zonă de preț, majoritatea competitorilor oferă module mai performante, așadar vă recomand acest kit doar dacă sunteți impresionați de LED-urile RGB și de performanțele de overclocking.

Kit-ul prezentat poate fi găsit la eMAG la prețul de 790 Lei.

Pro:

Performanțe și potențial de overclocking

Iluminare RGB programabilă

Contra: