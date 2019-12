100 de milioane de telefoane cu 5G in 2020 doar in China

Asa cum spune si titlul, vor exista peste 100 de milioane de telefoane cu 5G in 2020 doar in piata din China. In China este posibil sa vedem cea mai rapida raspandire a tehnologie 5G, iar Huawei si ZTE vor fi in top.

Compania japoneza Taiyo Yuden, producatoare de condensatori, a primit comenzi uriase pentru componente de telefoane 5G. Huawei si ZTE sunt probabil cele doua companii care au facut aceste comenzi uriase si conform CEO-ului companiei japoneze, bazandu-se pe comenzile inregistrate, vor exista cel putin 100 de milioane de telefoane 5G doar in China.

Iar in China exista doi jucatori importanti: Huawei si ZTE. In China exista si infrastructura buna si reteaua 5G este functionala in prezent.