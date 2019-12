Samsung NEON – un om artificial prezentat la CES 2020

Samsung a anuntat zilele trecute NEON, conform descrierii va fi un om artificial. NEON va fi prezentat la CES 2020 si pana acum nu stim ce este exact, dar conform descrierii oficialii, NEON este articial human.

Tot Samsung spune ca este ceva complet nou care nu are legatura cu Bixby sau cu orice altceva ne putem imagina.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife

— NEON (@neondotlife) December 26, 2019