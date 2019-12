Am ales cele mai bune telefoane din 2019 – Voteaza si tu telefonul preferat

Am ales si noi cele mai bune telefoane din 2019. Am facut cateva categorii si la final va oferim ocazia sa votati si voi telefonul preferat. Nu fiti subiectivi, nu are nici un rost.

Initial ne-am gandit sa facem un top al telefoanelor in functie de pret: sub 1000 lei, sub 2000 lei, sub 3000 lei, ati prins ideea. Insa nu ar fi corect deoarece preturile se modifica. Asadar am decis sa facem altfel exact cum vedeti.

Telefoane best buy

In aceasta categorie nu intra neaparat cele mai bune telefoane din acest an. Am ales sa facem o astfel de categorie deoarece sunt telefoane foarte bune care merita cumparate si care nu sunt neaparat scumpe. Discutam despre o categorie in care pune in balanta specificatiile si pretul.

iPhone 11



Este cel mai ieftin (3849 lei la eMAG) iPhone si Darius a facut un review detaliat pentru acest telefon. iPhone 11 este un telefon excelent care ofera tot ce ai nevoie pe un smartphone si care va functiona bine si dupa 4-5 ani.

Xiaomi Mi A3

Daca vreti un telefon sub 1000 de lei atunci aveti o singura varianta: Mi A3. Este un telefon echilibrat cu specificatii foarte bune. Ruleaza Android One, este aratos si puternic pentru o utilizare normala.Costa 799 lei la PC Garage.

Google Pixel 3a

Desi multi vor spune ca nu are ce cauta in acest top, Pixel 3a este o alternativa foarte buna si de calitate la chinezariile care au umplut piata. Are Android curat, are cea mai buna camera foto in acest segment (practic e aceeasi camera de pe Pixel 3) si are o forma compacta.

Experienta software este una curata, rapida si va primi actualizari rapid din partea Google. Da, nu are 100 de camere foto si nici foarte multa memorie de stocare, dar se va descurca excelent. In ianuarie vom citi review-ul lui Cristi si ne vom putea lamuri mai bine.

Costa 1999 lei la PC Garage.

Xiaomi Mi9

Practic este o alterniva paralela pentru Pixel 3a. Vine cu un hardware mai puternic, mai multa memorie, mai multe camere, un ecran mai bun si culmea la aceeasi bani. Este un flagship care merita toti banii si va fi ales de cei care nu sunt de acord cu Pixel 3a. Pret de 1989 lei la PC Garage.

Telefoanele cu cea mai buna camera

iPhone 11 Pro

Cu 3 camere principale, iPhone 11 Pro vine cu cel mai avansat sistem Night Mode si cu cele mai naturale fotografii. Puteti vedea asta in review-ul dedicat AICI. Pret de 5499 lei.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Desi nu exceleaza in lumina slaba, Note 10 Plus ramane un telefon cu o camera foto foarte bune pe timp de zi, dar in special cu filmari geniale. Review AICI. Pret de 4599 lei.

Google Pixel 4

Desi nu dispune de o camera wide angle, cum au mai toti competitorii sai, Pixel 4 ramane un etalon in ceea ce priveste performantele foto. Se descurca admirabil in low light, are probabil cea mai buna postprocesare pentru portrete si vine cu dual exposure, o functie exclusiva si extrem de utila in scenarii dificile. Pret de 3699 lei.

Telefoanele cu cea mai buna autonomie

iPhone 11

Cu doar o ora de autonomie in plus fata de modelul de anul trecut, iPhone 11 reuseste cu brio sa ofere chiar si 2 zile de utilizare.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Note 10 Plus are o baterie foarte buna desi are multi consumatori. Totusi, incarcarea rapida este excelenta si telefonul poate oferi chiar si 2 zile de utilizare. Puteti vedea si in review asta.

ASUS ZenFone 6

Este un flagship cu o baterie uriasa si cu un management bun al consumului. Daca principala caracteristica la care te uiti la un telefon este bateria atunci ZenFone 6 o sa te multumeasca. Pret de 2899 lei.

Motorola Moto G7 Power

Nu este un varf de gama, insa are un acumulator cu capacitate de 5000 mAh, SoC cu consum redus de energie si ecran IPS LCD cu rezolutie 720p. Ocupa locuri fruntase in mai toate testele de autonomie.

Cele mai bune telefoane din punctul nostru de vedere

Gabriel – pentru mine situatia este una destul de clara: iPhone 11 Pro este cel mai bun telefon si de aceea l-am si cumparat. Este foarte rapid, are cele mai bune camere foto, un ecran OLED de nota 10 si experienta oferita este una placuta. Se va misca bine si peste 4-5 ani si asta a fost un motiv pentru care l-am ales. Este compact si poti face orice vrei cu el. Totusi, am o slabiciune pentru Motorola RAZR iar pe locul 3 plasez Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Darius – cel mai bun telefon, dupa parerea mea, in 2019, a fost OnePlus 7 Pro, telefonul pe care il si detin. Sunt momentan pe canalul de Beta (pentru Android 10) si cateodata fluiditatea software-ului mai are de suferit. Insa ramane un telefon extrem de rapid, care se incarca ca vantul si ca gandul si care face poze mai mult decat decente (sub Pixel 3 sau iPhone 11 dar totusi). Pe partea de iOS consider iPhone 11 ca fiind cel mai bun iPhone ever, singurul care merita cumparat, iar daca e sa mergem la telefoane de buget, recent am cumparat si butonat (poate revin cu un primele impresii) un Xiaomi Redmi 8, care e best-deal.

Alex – voi incepe topul crescator: in ciuda ecranului Super AMOLED 720P, Xiaomi Mi A3 m-a surprins in mod placut si e un telefon pe care nu il poti trece cu vederea daca esti limitat de buget. Alaturi de el, Galaxy A50 este o alta alegere excelenta. Mergand mai departe, segmentul mijlociu pentru mine l-a castigat Xiaomi Mi 9T si Pixel 3A XL. La categoria flagship, Galaxy Note 10+ este cel care m-a convins, chiar daca fotografiile in lumina scazuta nu sunt foarte reusite.

Cristi – dintre telefoanele testate, cel mai mult m-au impresionat, in ordine: Redmi Note 8 Pro, OnePlus 7PRO si Xiaomi Mi Mix 3. Primul are o baterie care te trece lejer ziua, camera mai mult decat decenta si sofware fara lag; al doilea duce la un alt nivel termenul de flagship: are camera (in sfarsit) performanta, dispay de nivelul Samsung-urilor high-end si mecanism inovator al camerei selfie; cel de-al treilea este continuatorul gamei care a revolutionat display-urile edge-to-edge. Daca nu ar avea bateria slaba si (aici e doar parere personala) softul alambicat, ar fi mai sus in top. O mentiune speciala pentru Samsung A20e: un telefon de buget cu display calitativ, baterie calibrata ok si One UI 1.0.

Razvan – Din punctul meu de vedere, Samsung Galaxy Note 10+ este cel mai bun smartphone al anului. Are hardware puternic si software pe masura, iar S-Pen-ul este un ajutor de nadejde pentru productivitate. Il am deja de aproape trei luni (varianta US unlocked cu Snapdragon 855) si, in ciuda micilor inconsistente la nivel de software, sunt extrem de incantat de cum se comporta.

Pe locul doi Pixel 4 XL. Desi nu este cel mai bine dotat varf de gama de pe piata, avand o autonomie slabuta, 64/128 GB stocare si doar 6 GB RAM, Android-ul stock, ecranul de 90 Hz si camera foto excelenta reusesc sa compenseze intr-o oarecare masura aceste lipsuri.

Cat despre tabara Apple, cel mai bun smartphone este, in opinia mea, iPhone 11 Pro Max. Desi aduce foarte putine noutati fata de modelul de anul trecut, varful de gama de la Apple este in continuare puternic si bine construit, iar la capitolul camera foto lupta de la egal la egal cu ceilalti grei ai industriei: Pixel 4, Galaxy Note 10 si Huawei Mate 30 Pro.

iPhone 11 iese din discutie, din moment ce la un pret de aproape 4000 Lei are un display LCD „retina” cu doar 326 PPI. Telefoane mid-range nu am testat anul acesta, insa pe baza specificatiilor va pot spune ca Xiaomi Mi 9T Pro si Pixel 3a sunt poate cele mai bune optiuni la un pret de pana in 2000 Lei.

Mai jos puteti vota telefonul anului iar daca am omis ceva lasati in sectiunea de comentarii.