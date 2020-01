Wi-Fi 6 se extinde pana la frecventa de 6GHz

Wi-Fi 6 si-a facut debutul anul trecut si foloseste standardul 802.11 ax si a primit certificarea Wi-Fi Aliiance in septembrie. La doar putin peste jumatate de an de la lansare, Wi-Fi se extinde pana la frecventa de 6GHz.

Wi-Fi Alliance a trimis un comunicat de presa in care anunta o noua terminologie pentru a distinge dispozitivele care accepta Wi-Fi 6 in spectrul de 6GHz. Ele se vor numi Wi-Fi 6E.

Spectrul de 6GHz nu este inca disponibil pentru Wi-Fi fiind in curs de aprobare si de reglementare in intreaga lume. Dar in scurt timp aceasta aprobare o sa vina deoarece presedintele FCC, Ajit Pai, si-a exprimat intentia de a pune spectrul de 6GHz la dispozitia Wi-Fi.

Dupa cum probabil stiti, spectrul de 6GHz ofera viteze mai mari si mai multa capacitate de utilizare, adica va suporta mai multi utilizatori simultan.

Din pacate va avea o raza mai mica si va fi usor de blocat. Nu o sa inlocuiasca frecventa de 5GHz ci doar vom avea 3 frevente pe care le vom putea utiliza dupa caz.