Apple si Imagination Technologies incep o noua colaborare

Parteneriatul dintre Apple si Imagination Technologies a inceput inca din 2007 iar in 2014 a inceput o noua colaborare. Pe baza acordului din 2014 Apple are dreptul sa foloseasca IP-ul companiei IT in schimbul unei taxe de licente. Parteneriatul a fost extins zilele trecute.

Asta inseamna ca Apple isi poate dezvolta GPU-ul intern, deci acesta nu vine gata pregatit de la Imagination Technologies. Daca pe primul iPhone s-a folosit un PowerVR MBX, din 2014 ele sunt dezvoltate de Apple si vor continua sa fie si in urmatorii ani.

Totusi, in 2017 Imagination Technologies a fost cumparata de chinezii Canyon Bridge si in acelasi an au acuzat Apple ca le foloseste ilegal proprietatea intelectuala.