MSI anunta primul monitor de gaming cu curbura 1000R

Probabil va intrebati ce inseamna curbura 1000R si la ce anume se refera.

Curbura 1000R reprezinta aria de vizibilitate ideala pentru ochiul uman si este explicata oarecum in desenele de mai jos.

Acum ca am lamurit ce reprezinta 1000R, revenim la monitorul de gaming al celor de la MSI. Optix MAG342CQR pe numele sau complet are o diagonala de 34inch cu o rezolutie UWQHD, adica 3440×1440. Mai multe detalii urmeaza sa fie prezentate la CES 2020. Principala atractie a acestuia este curbura 1000R, care promite reducerea stresului asupra ochilor in sesiunile lungi de gaming, precum si curbura perfecta pentru ochiul uman, astfel incat jucatorul va avea o experienta de gaming mai profunda.