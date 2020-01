Top jocuri PC confirmate pentru 2020

Desi in fiecare an de cand s-a lansat primul Crysis spun ca „anul asta ma voi lasa de gaming definitiv”, nu cred ca se va intampla sa ma las nici anul acesta daca e sa ma uit peste titlurile confirmate pentru douazeci-douazeci pe platforma preferata: PC-ul.

Astfel, m-am gandit sa trec in revista o parte din jocurile care au fost confirmate ca vor fi lansate pe PC in acest an. Nu este o lista completa, ci contine cele mai mari titluri si probabil daca lista va avea succes, voi crea o lista cu titluri mai putin cunoscute dar interesante. Titlurile sunt in ordine aleatoare.

Cyberpunk 2077

Acum ca au terminat (cel putin pe moment) lucrul la excelenta serie The Witcher, cei de la CD Projekt Red lucreaza intens la Cyberpunk 2077, care va fi lansat pe 16 aprilie. John Wick, scuze….Neo…scuze….Keanu Reeves is the man!

Resident Evil 3

Dupa ce Resident Evil 2 Remake a fost un succes atat financiar cat si indragit in egala masura de gameri si critici, Capcom nu a stat mult pe ganduri si a pregatit un remake si pentru al treilea titlu al seriei. Lansare pe 3 aprilie.

Doom Eternal

Initial planificat pentru noiembrie 2019, continuarea lui Doom 2016 a suferit o amanare. Reboot-ul seriei Doom din 2016 a fost perfect, iar Eternal promite ca ridica stacheta si mai sus cu un gameplay alert si o brutalitate nemaintalnita. Iadul se deschide pentru vizitatori in 20 aprilie.

Halo Infinite

Desi se cunosc putine detalii despre noul Halo, este foarte posibil ca acesta sa fie lansat de sarbatori odata cu noua consola Xbox.

Dying Light 2

Dead Island a fost o serie de genul love it or hate it. Mie unul mi-a placut foarte mult. Dupa Dead Island, Techland a trecut la nivelul urmator si a lansat Dying Light de care efectiv nu ma mai saturam, urmat de un suport extins si continut gratuit pentru jucatori. Asa menti un joc in viata. Evident ca succesul s-a tradus intr-un sequel, pe care il astept ca painea calda. Mi-a placut foarte mult ce au declarat cei de la Techland intr-un interviu: nu e nevoie de suprafete mai mari in jocuri, ci suprafete mai bogate in continut si activitati. Sper ca Dying Light 2 sa livreze pe aceasta premisa, candva anul acesta.

Watch Dogs: Legion

Watch Dogs a fost o serie de care am stat departe si personal voi sta in continuare. Cu totii stim povestea cu primul titlu al seriei, reteta a la UbiSoft. Desi al doilea a spalat pacatele primului, nici macar nu am fost curios sa-l incerc. Legion pare sa fie un titlu mai interesant totusi, unde Brexit-ul joaca un rol important. Curiosii il vor putea juca din 6 martie.

Death Stranding

De la creatorul seriei Metal Gear Solid, Death Stranding a fost unul dintre titlurile lansate in 2019 pe PS4 care te baga in ceata tot mai tare cu fiecare trailer nou lansat. Fan Curier in viitor, cum imi place mie sa-i spun, va fi lansat pe PC candva in aceasta vara.

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Primul joc al seriei a fost lansat in 2004 si a fost unul inzestrat sanatos cu bug-uri. Cine putea sa treaca peste acesste neajunsuri insa a descoperit un joc extraordinar si a devenit in timp un cult-classic. Partea a doua, sa speram ca mai bine finisata va fi lansata candva in acest an.

Wasteland 3

Al treilea joc din seria apreciata a celor de la inXile, Wasteland 3 este un RPG turn-based ce va fi lansat pe 19 mai. Acesta va fi inclus in Xbox Game Pass Ultimate inca din ziua 1.

Microsoft Flight Simulator

Un candidat serios pentru cea mai buna grafica a anului 2020. La fel ca Wasteland 3, cei care detin Xbox Game Pass Ultimate vor primi titlul gratis. Data de lansare nu a fost fixata.

Warcraft 3: Reforged

Remake-urile si remaste-urile sunt foarte la moda, asa ca Blizzard nu putea ignora acest aspect. Warcraft 3 primeste un astfel de tratament, iar Reforged va contine atat  Reign of Chaos cat si The Frozen Throne. Disponibil din data de 28 a acestei luni.

Half Life: Alyx

Nu este nici Half Life 3, nici Half Life 2: Episode 3, este doar Alyx. La 13 ani de la lansarea lui HL2: Ep2, cei de la Valve in sfarsit au ascultat (partial) gamerii si ofera un nou titlu in seria apreciata universal. Alyx este un titlu VR, care promite o campanie single-player de o lungime considerabila. Lansarea este programata pentru luna martie.

Gears Tactics

Brandul Gears of War se extinde, odata cu el si numele: din Gears of War a ramas doar Gears. Gears 5 lansat in 2019 a pastrat reteta seriei atat ca perspectiva cat si ca gameplay, dar Tactics va fi un titlu tactic, dupa cum ii spune si numele. Genul turn-based pare sa primeasca tot mai multa atentie in ultimii ani. Lansarea este programata pe 28 aprilie iar cei care detin Xbox Game Pass Ultimate il vor primi si pe acesta! ­čÖé

Marvel’s Avengers

Va spun sincer, nu m-a impresionat deloc ce am vazut din acest joc pana acum si probabil voi astepta mult pana sa-i acord o sansa, asta daca notele si recenziile de la gameri nu vor fi extraordinar de pozitive. As fi preferat sa vad un joc cu supereroi in stilul filmului Logan: mai intim si diferit. Avengers se va lansa pe 15 mai.

Godfall

Godfall a fost anuntat recent si va fi distribuit de Gearbox Software, cunoscuti pentru seria Brothers in Arms si Borderlands. Desi nu se cunosc multe detalii despre joc, din trailerul initial arata unic si promitator. Se va lansa cel mai probabil in iarna acestui an.

Lista mea se termina momentan aici, daca am ratat vreun titlu „greu” puteti sa-mi atrageti atentia in comentarii :). Voi ce titluri asteptati anul acesta?