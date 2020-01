Dell a anuntat un monitor de 42.5 inch 4K IPS

Zilele acestea efectiv curge cu monitoare care mai de care mai interesante.

Cel mai recent este UltraSharp U4320Q de la Dell. Acesta este un monitor pentru productivitate si nu dedicat gaming-ului, astfel foloseste un ecran de tip IPS cu o rezolutie 4K si o diagonala de 42.5 inch. Productivitatea se observa in special pe partea de conectivitate, unde nu s-au facut compromise: 2 DisplayPort-uri 1.4, 2 porturi HDMI, un port USB tip C care poate incarca chiar laptopuri (pana la 90W) sau poate fi folosit pe post de hub pentru 3 USB tip A si unul de tip C. Prezinta un jack de 3.5mm, iar inaltimea, gradul de inclinatie sau rotatie se poate stabili din suportul monitorului.

Din punct de vedere al specificatiilor tehnice, rezolutia maxima este de 3840×2160, luminozitatea de 350niti, , contrast 1000:1, timp de raspuns gtg de 5ms.Cel mai probabil rata de refresh este de 60hz si suporta picture in picture si picture by picture. Pretul nu a fost specificat. De pe un asemenea monitor, as scrie si eu review-urile cu si mai mult drag! ­čÖé