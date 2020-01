Intel a anuntat prima lor placa video dedicata – DG1

Intel a prezentat la CES 2020 prima lor placa video dedicata despre care am tot vorbit in ultimii aproape 2 ani. Nu este o lansare oficiala ci doar o prezentare. Se numeste DG1 si nu am stiut nimic despre aceasta placa. Are o arhitectura proprietara Xe care se va regasi si placile video integrate din viitoarele procesoare Tiger Lake pe 10nm.

Intel nu a spus mare lucru despre placa video, insa tineti cont ca Raja Koduri, fost angajat AMD pe grafica, a plecat la Intel in 2017 si conduce grupul Core and Visual Computing.

Noua placa video este o derivata din ceea ce Intel va oferi integrat in procesoarele Tiger Lake. Intel mai spune ca performanta grafica din noile procesoare va fi de 2 ori mai puternica.

Tinand cont ca acum stim de existenta unei placi video Intel in mod oficial trebuie doar sa asteptam. Chiar daca la CES ei au prezentat placa ruland Destiny 2, nu este suficient pentru noi.